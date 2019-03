Markant opsang: Spillerne var ikke klar!

Esbjerg leverede søndag endnu en mangelfuld præstation på udebane i Superligaen. Denne gang mod lokalrivalerne fra Haderslev.

Tidligere er det blevet til horrible indsatser og nederlag mod AGF og Hobro i foråret på udebane, og nu kan den triste statistik ende med at stikke en kæp i hjulet på oprykkernes raid mod top-seks.

Det var en harmdirrende Esbjerg-chef, John Lammers, der efter opgøret mødte pressen og lagde ansvaret over på sine spillere.

- Alt gik galt. Vi spillede en rigtig dårlig kamp, og spillerne virkede til at være dårligt forberedte. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har lige spurgt mine spillere om, hvorfor de ikke var klar, sagde hollænderen, der heller ikke var bleg for selv at tage en del af ansvaret, selv om han stadig søgte svar hos sine spillere.

- Jeg ved ikke, om jeg har gjort alt rigtigt i optakten. Det er ene og alene mit ansvar at vælge spillerne og sætte dem op til kamp. Jeg synes, jeg havde gjort mit arbejde, men spillerne skal steppe up, hvis vi skal lykkedes med at komme i top-seks nu, sagde John Lammers.

På trods af den elendige indsats mod SønderjyskE, hvor en sejr kunne have sikret den endegyldige billet til top-seks, så tror John Lammers, at Esbjerg kan vende tingene i den sidste grundspilsrunde.

- Der skal en helt anden indstilling og præstation til. Men vi har tidligere vist, vi kan spille rigtig gode kampe, og hvis vi finder niveauet frem fra Brøndby-kampen, så er vi svære at slå. Jeg tror på, vi kommer i top-seks, hvilket vil være en stor præstation. Men det irriterer mig, vi ikke er der endnu.

Esbjerg faldt særligt igennem i duelspillet mod et Haderslev-hold, der tydeligt ville det mere end naboerne.

Mens defensiven sejlede, og offensiven var uden bid, så stod Carlo Holse ene og alene for de få positive takter på banens sidste tredjedel.

- Det var sløjt. Jeg har svært ved at sætte ord på det. Men det var sløjt fra ende til anden. Vi holdt ikke vores aftaler, og vi gav dem så mange chancer. Vi sad ikke tæt på dem, og vi gjorde næsten intet rigtigt, sagde Carlo Holse.

- Jeres cheftræner mener ikke, at I spillere var klar. Har han ret?

- Ja, sådan virkede det desværre. Han gjorde sit til at piske os op i pausen, hvor vi fik en opsang. Vi lovede hinanden, vi ville gå ud til anden halvleg og sidde tættere på dem, men der skete det stik modsatte.

- Så jeg må give ham ret. Vi var hverken klar i første eller anden halvleg, og det kostede os dyrt, sagde lejesvenden fra FCK.

