Misser gigant-tilbud: Bronze-krig er fuldstændig åben

ESBJERG (Ekstra Bladet): En bronze-duel uden medaljeglans.

Sådan kan man sammenfatte tingene, da Esbjerg og OB med 0-0 som slutfacit delte point på en vindblæst aften i det vestjyske.

Det var en kamp, hvor man generelt så mere rod end poleret fodboldspil, og som kun bød på en håndfuld på åbne målchancer. De største til hjemmeholdet.

Så mulighederne for at hale en sejr hjem var til stede.

Den første tilfaldt Esbjergs Joni Kauko allerede efter tre minutter. Otte scoringer er finnen noteret for i denne sæson. Han har dermed en stor del af æren for, at Esbjerg har overrasket alt og alle ved at være en del af medaljekampen.

Men der er næppe tvivl om, at han ærgrer sig både gul og grøn over den afbrænder, som han signerede. Han fik nemlig serveret en direktør-mulighed for at give sit hold en drømmestart midt i straffesparkfeltet efter flot forarbejde af først Carlo Holse og dernæst Daniel Anyembe.

Men selv om havde både tid og plads, sparkede han bolden flere meter over målet.

Tid og plads havde vestjydernes indskiftede William Møller også seks minutter før udløbet af ordinær tid. Han fik serveret bolden midt foran mål i helt fri position, men på forunderlig vis lykkedes det ham at sparke forbi målet.

OB skuffede fælt i 1. halvleg og havde kun et nævneværdigt forsøg før pausen. Det var et frispark lige udenfor straffesparkfeltet. De fleste havde nok ventet at se Bashkim Kadrii sparke, men det blev Jeppe Tverskov som fyrede af.

Uheldigvis for ham og fynboerne gik bolden lige forbi målet.

Esbjerg viste fra start mere vilje til at vinde og leverede ind i mellem noget ganske seværdigt. Men blandt andet en centimeter, måske millimeter-afgørelse gik mod vestjyderne. Det skete, da en fremstormende Sten Michael Grytebust i OB-målet stormede frem til kanten af straffesparkfeltet og her flyvende fik klaret et forsøg fra Adnane Tigadouini.

Udenfor eller indenfor linien!

Dommeren vurderede til hjemme-publikummets store utilfredshed indenfor. Et kig på TV-billederne gav noget entydigt svar på om han vurderede rigtigt.

Efter den sløve og kvalitets-fattige 1. halvleg, så man noget mere til fynboerne i 2, halvleg, hvor kvalifitets-niveauet også steg.

Og det kunne have givet føring.

Men Bashkim Kadrii måtte se sin ganske akrobatiske afslutning prelle af på stolpen, mens Esbjergs sikre målmand Jeppe Højbjerg i et par andre situationer også var på sin post.

