Nederlag svider i Esbjerg: Vi spillede FCK bagover

Esbjerg havde to store chancer for at bringe sig foran, da vestjyderne søndag tabte med 1-3 mod FC København i Parken.

Højrekanten Mathias Kristensen mener, at de to afbrændere på hovedstød i kampens indledning kostede gæsterne sejren.

- Det begynder at gøre lidt ondt.

- De første 20 minutter spillede vi dem bagover. Vi burde have været foran 2-0 på de to kæmpe chancer, siger Esbjerg-profilen.

- Vi spiller generelt god fodbold, men brænder på vores chancer, og det kostede endnu en sejr i dag, siger han.

I kampens indledning headede Mohammed Dauda på overliggeren, inden Joni Kauko lidt senere i fri position pandede bolden forbi mål.

Herefter scorede FCK's Michael Santos to gange, inden holdene scorede en enkelt gang hver i slutfasen.

Artiklen fortsætter under billedet...

- Vi spiller generelt god fodbold, men brænder på vores chancer, og det kostede endnu en sejr i dag, siger Mathias Kristensen om Esbjergs nederlag i Parken søndag. Foto: Anders Brohus.

Esbjerg ligger fortsat næstsidst i Superligaen, men søndag rykkede Silkeborg nærmere, da midtjyderne tog sæsonens første sejr. Silkeborgenserne vandt 4-3 ude over AGF.

Det betyder, at Silkeborg blot har tre point op til Esbjerg, der har yderligere tre point op til Hobro i den vigtige placeringskamp i bunden.

- Det kunne have set bedre ud for os. Vi må kigge på os selv. Vi kan vinde de fleste af vores kampe, når kigger på de chancer, vi skaber, siger Mathias Kristensen.

Det er nu mere end en måned siden, at Esbjerg fyrede John Lammers som cheftræner og indsatte assistenten Claus Nørgaard som midlertidig løsning. Det er siden hen blevet til fire point i fire kampe.

Sportschef Jimmi Nagel forklarer, at klubben fortsat arbejder på at finde en permanent løsning, men han vil ikke sætte en dato på.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nagel er tilfreds med Esbjergs spil under Claus Nørgaard. Foto: Casper Dalhoff.

Nagel er dog godt tilfreds med holdets udtryk under Nørgaard.

- Claus har gjort det fint. Han overtog et hold, der havde været inde i en hård periode og ramt. Vi har ikke noget at udsætte på ham.

- Vi har sagt, at vi vil give det den tid, det skulle tage, netop fordi vi var så godt garderet med Claus, siger Jimmi Nagel

Mathias Kristensen fornemmer heller ikke, at den uafklarede trænersituation fylder særlig meget i spillertruppen.

- Det er ikke et emne, det fylder hos mig. Jeg hører heller ikke nogen tale om det i omklædningsrummet.

- Det fungerer med Claus. Vi spiller god fodbold, og vores gameplan fungerer, siger Kristensen.

Se også: FCK's målhelt: Det overrasker mig ved Danmark

Se også: Indskiftede Cornelius amok: Scorer hattrick på 11 minutter

Se også: Eventyr ender i fuser: Rooney færdig

Daniel var en lur fra at dø