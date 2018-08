Nedtur på første dag i klubben: Van der Vaart er skuffet!

Rafael van der Vaart glæder sig over sin kontrakt med Esbjerg, men ærgrer sig over klubbens deroute i opgøret mod Randers

ESBJERG (Ekstra Bladet): Han har repræsenteret storklubber som Real Madrid og Tottenham. Men den hollandske VM-sølvvinder Rafael van der Vaart skal fremover tørne ud for Esbjerg.

Den 35-årige hollænder blev ikke nogen mindeværdig succes i FC Midtjylland, og længe har han flirtet med den vestjyske klub. Lørdag blev det så offentliggjort: Van der Vaart har sat sin signatur på en etårig kontrakt med Esbjerg til stor glæde for klubbens cheftræner, John Lammers:

- Han er en dygtig fodboldspiller, og med bolden er han stadig en af de bedste. Men han skal være ’fit’! Vi har brug for tid, eftersom han ikke har spillet i lang tid. Jeg ved ikke, hvor hurtigt det går. Det må vi spørge vores sundhedsstab om. Men forhåbentlig kan vi snart få ham på banen.

- Han har været en af Hollands bedste spillere nogensinde, og han er stadig ligeså ærgerrig. En ’fit’ van der Vaart kan spille en stor rolle. Hvis han ikke er 100 procent, kan vi eksempelvis bruge ham i det 80. minut som i dag mod Randers – så havde vi måske stået med tre point i stedet.

Esbjerg-træneren lægger dog heller ikke skjul på, at den manglende spilletid også har fremkaldt bekymrende panderynker. Men van der Vaarts store erfaring fra en lang og glorværdig fodboldkarriere kan ifølge Lammers også blive guld værd for de unge spillere i Esbjerg-truppen.

Esbjerg kom godt fra start i kampen mod Randers, men det hele faldt fra hinanden i slutningen af anden halvleg. Foto: John Randeris, Ritzau/Scanpix

Fra tilskuerpladserne kunne den rutinerede kreatør så se til, mens et rådvildt Esbjerg-mandskab i slutminutterne mod Randers smed sejren væk og dermed satte en ellers imponerende 3-0-føring over styr.

- Jeg er meget skuffet. Det var en mærkelig kamp. Vi førte 3-0, og vi havde endda chancen for at score til 4-0. Det skulle vi have gjort langt bedre. Efter 3-0-målet faldt vi i søvn. Samtidig så jeg også gode takter, og jeg er glad for flere af Esbjerg-spillernes præstationer, lød det fra Rafael van der Vaart efter opgøret.

Opholdet i FC Midtjylland var langt fra en succeshistorie, men hollænderen har skrevet under med Esbjerg med ambitioner om spilletid – på 8’er eller 10’er positionen som den snedige strateg. Det behøver man ikke være professor for at regne ud, griner van der Vaart.

- Jeg vil give alt for klubben. Jeg har trænet med i tre uger, og jeg føler mig velkommen. Da jeg var i FC Midtjylland kørte jeg en time hver vej, og når du sidder på bænken – ja, ikke engang er med i truppen – så er det sgu hårdt. Men jeg er stadig glad for at være i Danmark, og jeg er taknemmelig for den mulighed, som Esbjerg har givet mig. Jeg er sikker på, jeg kan hjælpe holdet.

Van der Vaart er optimist, men også realist. Først og fremmest handler det om at blive ’fit’, og hollænderen vil ikke sætte nogen dato på sit Superliga-comeback. Han er afklaret med, det i starten formentlig kun bliver til små indhop på 10 og 20 minutter. Men …

- Jeg er ikke kommet til klubben for at sidde på bænken – jeg vil starte inde! For jeg føler stadig, jeg har kvaliteten til at gøre en forskel og være en stor del af holdet.

Foto: Jens Dresling

I sidste sæson spillede hollænderen mindre end 10 minutter i Superligaen, men på spørgsmålet om, hvorvidt han stadig har evnerne til at gøre en markant forskel i den bedste danske række, er svaret klokkeklart:

- Ja, absolut. Jeg elsker at spille, og jeg har brug for at få bolden i fødderne. I mine øjne ville det gøre et hvert hold bedre. I disse tider handler fodbold mest om fysik og lange bolde – det er jo helt utroligt … Den type fodbold bryder jeg mig ikke om. Men Esbjerg rummer meget potentiale. Og mange af de unge spillere er gode med bolden. Det er en skam, vi ikke vandt i dag.

- Jeg elsker stadig spillet. En følelse, som jeg har fået igen på træningsbanen her i Esbjerg. Vi har en hollandsk træner, der gerne vil spille fodbold, og vi har typer som Anders Dreyer og Mathias Kristensen … Spillere, jeg gerne vil spille med. Hvis vi har modet til at spille, kan vi slå mange hold i Superligaen,

- Jeg vil gerne vise drengene, at de har det bedste job i verden. Og vi starter på en frisk i morgen. De er meget bedre, end de tror. Forhåbentlig kan vi i løbet af sæsonen vise vores potentiale og gøre fansene i Esbjerg tilfredse. Jeg vil ikke bare kæmpe for Superliga-overlevelse, jeg vil meget mere, lyder det fra Rafael van der Vaart.

Se også: Chokeret efter Superliga-vanvid: - Det må aldrig ske

Se også: Guld-klasse efter pausen: Uventet helt i ny Superliga-fest

Efter Ricciardos transferbombe: F1's kørermarked koger