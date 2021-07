Nu reagerer han på voldsom kritik

I løbet af den seneste uges tid har flere danske medier som B.T. Sport, Ekstra Bladet og Ugeavisen Esbjerg afdækket, hvordan nogle spillere i Esbjerg fB er utilfredse med cheftræner Peter Hyballa og oplever verbale svininger og fysisk vold.

Den tyske cheftræner har nu selv kommenteret på historierne i en artikel, som det tyske medie Süddeutsche Zeitung bragte tirsdag.

Ifølge mediet forsikrer Peter Hyballa om, at han ikke har gjort noget galt, at der ikke har været noget spilleroprør, og at det aldrig har været aktuelt, at han skulle stoppe i Esbjerg fB. I stedet mener han, at disse diskussioner sker i '45.645 klubber over hele verden', og forklarer:

- Jeg er en træner med krop og sjæl, og selvfølgelig kræver jeg meget, fordi min træning er intens og attraktiv.

- Vi ændrer noget her, og når du ændrer noget, er det ikke alle, der kan lide det, lyder det også fra Peter Hyballa ifølge Süddeutsche Zeitung.

Samtidig bekræfter cheftræneren en af historierne, man har kunnet læse om. Esbjerg fB-træneren erkender nemlig, at han har sagt 'Du har større bryster end din kone' til en af klubbens spillere.

Foruden kommentaren har der været historier om, at Peter Hyballa skal have slået spillere, mens spillerne efter sigende frygter træneren. Flere profiler, heriblandt Jakob Ankersen og Kevin Conboy, er også blevet degraderet til U19-holdet af “sportslige grunde”.

Tipsbladet.dk har onsdag også kunnet fortælle, at en ung træner er blevet sendt væk af Peter Hyballa.