Ny Esbjerg-direktør krævede Hyballas afgang

I den forgangne uge skiftede fodboldklubben Esbjerg fB ud på både direktør- og trænerposten efter en tid med intern uro.

1. divisionsklubben havde indtil da trukket hyppige overskrifter om et utrygt arbejdsmiljø og uacceptable træningsmetoder under den nu tidligere træner Peter Hyballa.

Nu har den tidligere Hobro IK-sportschef Jens Hammer Sørensen overtaget direktørsædet i klubben, og han ønskede ikke at have Peter Hyballa i klubben, hvis han skulle sige ja til jobbet, fortæller han til Radio4.

- Jeg kan sige, at det var et kardinalpunkt for mig, at hvis jeg skulle starte i EfB, så skulle der helt friske øjne på, og så skulle det også gerne være med en ny cheftræner, siger Jens Hammer Sørensen til Radio4.

Hyballa fik ophævet sin kontrakt efter eget ønske, fastslog klubben i sidste uge, men tyskerens arbejdsmetoder var ikke vejen frem for Esbjerg, mener den nye direktør.

- Ordentlighed, har jeg sagt til amerikanerne (EfB's ejerkreds, Pacific Media Group, red.), er rigtig vigtigt for mig.

- Både, at alle på kontoret, frivillige og samarbejdspartnerne i EfB, herunder fodboldspillere, holdledere og hvad der ellers må være af ansatte, bliver behandlet ordentligt og med respekt. Det er et kardinalpunkt for mig, siger Jens Hammer Sørensen.

Onsdag i sidste uge meddelte Esbjerg, at Brian Bo Knudsen ikke længere var direktør i klubben. I stedet blev Jens Hammer Sørensen ansat.

Samtidigt blev Peter Hyballa erstattet af tyske Roland Vrabec, som fredag debuterede som cheftræner med 0-0 mod AC Horsens.

Det var holdets andet point efter fire spillerunder, hvilket rækker til en øjeblikkelig 11.-plads i 1. division.

21 spillere fra Esbjergs førsteholdstrup udsendte i slutningen af juli et åbent brev, hvor de udtrykte 'stærk mistillid' til Hyballa og kom med flere eksempler på hårdhændede og upassende arbejdsmetoder.

Siden er både Spillerforeningen, men også Arbejdstilsynet, blevet inddraget.