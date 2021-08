Nyt kaos: EfB-direktør også fortid

Svingdøren for både spillere og ledere hos EfB kører med 180 km/t. for tiden, og efter Peter Hyballas exit følger endnu et markant farvel.

Direktør Brian Bo Knudsen er fortid, fortæller klubben på sin hjemmeside.

– Omkring Brian Bo Knudsen vil jeg på vegne af hele bestyrelsen udtrykke vores oprigtige taknemmelighed for hans professionalisme og utrættelige indsats for EfB gennem de seneste fire år. Han vil altid være en del af EfB-familien, og vi glæder os til at byde ham velkommen på Blue Water Arena i de kommende sæsoner, siger bestyrelsesformand Michael Kalt.

Hans afløser er et kendt navn i dansk fodbold, nemlig Jens Hammer Sørensen, der var Hobros sportschef i mange år.

- Vi har et fælles mål om at få klubben tilbage i Superligaen, og det kommer til at kræve masser af energi og ressourcer fra alle mand, og den rejse påbegynder nu, siger Hammer efter Esbjergs katastrofestart i 1. division, hvor det er blevet til ét point i tre kampe.

Det giver en plads på den næstsidste placering i næstbedste række.

Paul Conway, medejer og bestyrelsesmedlem i EfB, kommenterer kortfattet på aktiviteten i bemeldte svingdør.

– Vi takker Peter og Brian for deres indsatser for EfB, og vi ser frem til at byde Roland og Jens velkommen i denne uge i Esbjerg og til vores kamp fredag på Blue Water Arena.

Ekstra Bladet er hastet til Esbjerg for at møde den nye træner, Roland Vrabec, der skulle være til stede ved eftermiddagens træning kl. 16.