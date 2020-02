Overhaler Brøndby efter comeback

ESBJERG (Ekstra Bladet): Medalje-spillet venter forude for FC Nordsjælland.

Det kan man godt fastslå, selv om klubben havde problemer i 2. halvleg, da den tredje forårssejr på stribe blev hentet med 2-1-gevinsten mod Esbjerg – en gevinst der blandt andet blev sikret ved at servere en sand perle af en scoring.

Den faldt efter 19 minutters spil og blev slut-eksekveret af Mohammed Kudus, der dermed - i hvert fald for en stund - overhaler Brøndby i tabellen.

Men det, der først og fremmest er værd at hæfte sig ved var opspillet.

Mikkel Rygaard spillede bolden i dybden til Mikkel Damsgaard, der stod med ryggen mod målet ude ved straffespark-grænsen.

Men når man har den kommende Sampdoria-spillers gyldne blik for spillet, er han farlig uanset positionen. Og denne gang viste han formatet ved med en smart hælaflevering at spille den dybdeløbende Kudus helt fri.

Det er den slags man gerne vil se masser af i fodboldkampe...

Den gyldne scoring betød udligning af en tidlig Esbjerg-føring. Og kort før pausefløjtet faldt så det, der viste sig at blive sejrsmålet.

Kevin Conboy fældede Mads Døhr Thychosen i feltet og på det efterfølgende straffespark scorede Mikkel Rygaard sikkert.

Dermed blev Conboy ”skurk” efter en helterolle. Det var nemlig ham, der scorede det førings-mål, som betød ønskestart for Esbjerg. Den tilbagevendte back fik bolden serveret Franz Brorsson efter et hjørnespark, så han kunne heade den i mål.

Men den føring blev efterfølgende signalet til en klar og ensidig dominans af gæsterne, der med de lynhurtige tekniske begavelser ind i mellem kombinerede ganske besnærende. Og den flotte udligning var en logisk konsekvens af dominansen med Mohammed Kudus og Mikkel Rygaard som de spilstyrende.

FCNerne kunne dog ikke holde dampen, og Esbjerg kom langt bedre med i den sidste del af 1. halvleg og skabte sig også et par tilløb til gode chancer

Derfor var gæsternes straffespark og føringsmål kort før pausefløjtet også en ekstra ærgerlig nedtur.

Efter pausen fik FCNerne aldrig for alvor styr på tingene spillemæssigt. Og kom derfor i perioder under pres fra et godt kæmpende hjemmehold, der dog måtte nøjes med at være tæt på den udligning, der kunne have givet et værdifuldt point i den svære bundkamp.

