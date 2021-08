- Peter Hyballa er fantastisk

Det er hårde tider i Esbjerg fB.

Klubbens nye cheftræner Peter Hyballa har sat vestkysten i flammer med sin kontante stil, og flere spillere har valgt at forlade Esbjerg fB i protest mod tyskeren. Klubben er også blevet meldt til Arbejdstilsynet på baggrund af Hyballas metoder.

Det er dog ikke alle, der har noget imod den karismatiske Esbjerg-træner. Én af hans tilhængere er den hollandske legende Rafael van der Vaart, der som bekendt har en fortid som spiller i Esbjerg og stadig bor i byen.

Hans søn Damian spiller fortsat i klubben.

- Det er lidt rodet, lad os sige det sådan. Jeg synes, Hyballa er en fantastisk træner, og jeg elsker hans tankegang og entusiasme. Jeg har talt med ham et par gange. Hans kommunikation kan godt være lidt hård. Vi er vant til det, men det er de ikke, siger Rafael van der Vaart til Ziggo Sport.

Med "de" mener Rafael van der Vaart danskerne, og den hollandske superstjerne er ikke imponeret over de 21 Esbjerg-spillere, der dannede fælles front og skrev et åbent brev med beklagelser om cheftræneren.

- Det er lidt dansk bare at følge strømmen. Jeg kan ikke lide det, siger Rafael van der Vaart og fortæller, at han er i dialog med Esbjerg om et job i trænerstaben:

- De har bedt mig om at være med til at skabe ro og glæde. Jeg synes, det kunne være dejligt at være blandt gutterne og involvere mig med de unge spillere.

Kasper Pedersen, Mads Kikkenborg og Patrick Egelund har foreløbig valgt at ophæve deres kontrakter som en konsekvens af Peter Hyballas ledelsstil.