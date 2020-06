- Reelt siger de, at du ikke er dygtig nok

Lars Olsen fortæller i et interview med Eurosport åbent om afskeden med Esbjerg, hvor han ikke så anden udvej end at smutte

Lars Olsen og Esbjerg blev aldrig det rigtige match

Den rutinerede træner stoppede denne uge i jobbet. Efter lidt mere end et halvt år i spidsen for vestjyderne.

Den 59-årige EM-helt havde tabt omklædningsrummet. Der var ikke opbakning til Olsen blandt spillerne, og så var der ingen vej udenom. Den tidligere færøske landstræner valgte selv at sige farvel.

I et interview med Eurosport reflekterer Olsen nu over forløbet, som kom bag på ham.

Han føler sig ikke snigløbet, men ærgrer sig over,at det var via ledelsen i klubben, at han fik besked om den manglende tillid fra truppen.

- Jeg bliver angrebet lidt på min faglighed, og det er selvfølgelig noget, som man tænker over. Og det gør du i øvrigt også, hvis du bliver fyret. Reelt siger de til dig, at du ikke er dygtig nok, og det tror jeg ikke, at alle ville have det godt med, siger Lars Olsen i et interview med Eurosport.

- Det var dødsdømt fra dag ét, som det formuleres i klubbens inderkreds i dag, lyder det blandt andet i analysen.

Olsen ved endnu ikke, hvad næste opgave bliver. Det gør Esbjerg til gengæld. Fredag aften tager klubben - med Troels Bech som ny mand i spidsen - imod Randers FC.

