Rekord-salg kostede ikke: Henter sæsonens første Superliga-sejr

Joni Kauko sænkede et meget blegt spillende Sønderjyske-mandskab, og dermed fik Esbjerg, der var uden rekord-salget Anders Dreyer, sin første sejr siden oprykningen til Superligaen

ESBJERG (Ekstra Bladet): De seneste syv dage skriver sig blandt de bedste uger i Esbjergs historie.

I tirsdags solgte klubben stortalentet Anders Dreyer til Brighton for 17 mio. kr. - og en uge senere beviste vestjyderne, at de dermed ikke havde solgt mulighederne i Superligaen, da de uden Dreyer hentede sæsonens første sejr.

Væk var de defensive koks, da lokalrivalerne Sønderjyske blev sænket 1-0.

Afgørelsen signeret finske Joni Kauko, der dukkede op som en anden erfaren angriber tæt under mål og scorede med ydersiden, da der resterede 16 minutter.

Emmanuel Oti kronede en stærk periode på venstre flanke med at finde backen Jesper Lauridsen i et fremstød i Sønderjyskes felt - og hans tværaflevering listede finnen sikkert i nettet og vendte den nervøse stemning på tribunerne i Esbjerg til jubel.

For det var fuldt fortjent udbytte for oprykkerne, at de omsider fik hul på bylden oven på stor dominans efter pausen.

Foto: John Randeris

På forhånd var kampen blevet imødeset med stor spænding af vestjyderne oven på salget af Anders Dreyer.

Topscoreren sikrede med sit hattrick i playoff-kampen mod Silkeborg vestjyderne oprykning, og det var vanskeligt at se Esbjerg lukket hullet efter kæmpe-salget uproblematisk.

Men vestjyderne rejste sig som hold, og trådte op på pladsen som storebror i det sydjyske.

Og genrejsningen blev faktisk ansporet af den spiller, som meget vel kan levere det næste store gennembrud i Esbjerg.

Højrebacken Daniel Anyembe var stort dominerende i kampens første 45 minutter, hvor han dominerede sin direkte modstander Nicholas Marfelt i en grad som sjældent opleves i Superligaen.

Det varnådigt sluppet for Sønderjyske-backen, at der ikke var gået mål ind, da han rundtosset blev udskiftet i pausen. Den tidligere landsholdsspiller Simon Poulsen kom ind, og fik lukket lidt ned på den front, men det kostede til gengæld for de Sønderjyske angreb.

Gæsterne forsvandt i realiteten ud af kampen rent offensivt efter pausen, hvor hverken Christian Jakobsen, Johan Absalonsen, Mart Lieder eller Mads Hvilsom kom frem til noget overhovedet.

Og i sidste ende sørgede Joni Kauko for at kampen fik den helt rette vinder

