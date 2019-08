Rød forskrækkelse - men sejr

Med sin første Superliga-scoring overhovedet sørgede Markus Halsti for at Esbjerg sikrede sig

sæsonens første sejr. Vestjydernes finske kaptajn slog til efter et hjørnespark og en hælaflevering fra Rodolph Austin fem minutter før pausen i kampen mod oprykkerne fra Lyngby.

Og det udløste tre særdeles kærkomne point til sidste sæsons bronzevindere, der holdt 1-0-føringen hele vejen hjem, selv om holdet var slemt på hælene i hele 2. halvleg og måtte spille det sidste kvarter i undertal, fordi Yuri Yakovenko blev udvist efter to gule kort.

Når Esbjerg kun har fået et enkelt point i de første fem kampe, hænger det ikke mindst sammen med, at scoringer har været en mangelvare. Kun en enkelt gang har der været grund til at juble. Det var mod Hobro.

Og der var gået 320 minutter siden fuldtræfferen i 1-1 kampen, da vestjyderne gik på banen mod Lyngby.

Den generelt skuffende sæsonstart satte også sit præg på tingene fra start, men efter den famlende indledning fik hjemmeholdet bedre styr på tingene. Den senere udviste spiller Yuri Yakovenko var i den periode et godt aktiv.

Han startede med at tvinge Thomas Mikkelsen til at levere en klasse-redning på et fladt skud, og siden fik han en stor hovedstødschance, men headede over målet.

Defensiven var også blevet stabiliseret gevaldigt i forhold til det forsmædelige 4-0-nederlag til AaB i sidste spillerunde Derfor begrænsede gæsternes farlighed sig i 1, halvleg til en forbier fra Emil Nielsen, da han fik chancen fra kanten af straffesparkfeltet på en tilfældig nedfaldsbold.

Men efter pausen stod der altså Lyngby på stort set det hele. Og gæsterne fik sin første store chance for at udligne, da Esbjergs Lasha Parunashvili fejlede i sit opspil. Og det udløste en frispilning af Emil Nielsen inde i venstre side af straffesparkfeltet, men stærkt spillende Jeppe Højbjerg kom glimrende ud af sit mål og fik reddet situationen.

Lidt senere var topscorer Frederik Gytkjær på spil. Han fyrede et resolut skud af fra kanten af straffesparkfeltet. Det var ved at overliste Jeppe Højbjerg, men Esbjerg-målmanden fik dog reddet med en fodparade.

Derefter var det indskiftede Kasper Jørgensens tur til at misbruge. Han kom helt fri i højre side af straffsparkfeltet, men han fik slet ikke ram på bolden, og nærmere kom Lyngby altså ikke, selv om de i det sidste kvarter på det nærmeste belejrede det vestjyske straffesparkfelt.

