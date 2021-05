Scorer kontrakt med dansk klub

Damian van der Vaart begynder, hvor hans far sluttede.

Den hollandske fodboldlegende Rafael van der Vaart stoppede sin karriere i Esbjerg fB, og samme sted begynder hans søn nu sin. Damian van der Vaart er 15 år og har netop skrevet under på karrierens første professionelle kontrakt.

Den varer til 2023, og i EfB er de svært tilfredse med, at de har sikret sig en aftale med spilleren på hans 15 års fødselsdag.

- Damian van der Vaart har en rigtig god spilforståelse og overblik på banen, og det glæder vi os til at udvikle yderligere i de kommende år. Damian er med sin dynamik desuden dygtig til at iscenesætte sine holdkammerater og passer rigtig godt ind i vores spillestil, så vi er glade for at have lavet en længerevarende aftale med ham, siger akademichef Lars Vind.

Van der Vaart den yngre huserer på den centrale midtbane og har tidligere spillet ungdomsfodbold i Hamborg. Rafael van der Vaart tilbragte nogle af sine bedste år i Hamburger SV.

Også den hollandske teenager er glad for aftalen.

- Det er en stor dag for mig, og jeg er meget glad for at have skrevet kontrakt med EfB. Jeg har det fantastisk godt i Esbjerg og i klubben, hvor jeg er omgivet af gode holdkammerater og trænere, og det er perfekte rammer at udvikle sig i for mig, siger Damian van der Vaart.

Rafael van der Vaart har efter karrieren bosat sig i Esbjerg, hvor hans partner, Estavana Polman, spiller professionel håndbold.