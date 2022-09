Se Hyballas første peptalk: - I har ikke lyst til at få problemer med mig

Torsdag har den længe ventede TV SYD dokumentar 'Esbjerg fB - Love it or Leave it' premiere, og det er muligt at følge de tre første afsnit på TV SYD PLAY.

Se dem her.

Dokumentaren går helt tæt Esbjerg fB i sidste sæson, der endte i et sandt kaos af trænerfyringer, spillerafgange og ultimativt en nedrykning.

De første tre afsnit fokuserer på tiden under Peter Hyballa, der kom ind i klubben med bulder og brag. Noget, som Ekstra Bladet også dækkede i stor stil.

Peter Hyballa taler til sine spillere i EfB. Efter 45 dage var han ikke i klubben længere. Pressefoto: TV SYD

Allerede da Peter Hyballa præsenterede sig for spillertruppen, kan man næsten fornemme ud gennem skærmen, at det er modsætninger, der mødes. Den højspændte tysker og den unge, afventende spillertrup.

- Sikke en entusiasme, der er her på holdet. Det er fantastisk, siger Peter Hyballa ironisk, mens han går rundt og klasker spillerne i hænderne.

- Det er lidt dansk, men det skal vi nok få ændret de næste uger og måneder, siger Hyballa.

Senere i sin tale forklarer Peter Hyballa på forhånd, at han har problemer med bestemte spillertyper i en trup, hvorefter han remser op, at han ikke bryder sig om dovne spillere, spillere, der bagtaler ham, og spillere, der tror, de er mere, end de i virkeligheden er.

- Hvis I har denne karakter, så får I problemer med mig. Og jeg sværger, I har ikke lyst til at have et problem med mig.

Peter Hyballa er en udtryksfuld herre. Foto: Ernst van Norde

Slutteligt spørger Peter Hyballa, om der er nogen, der har spørgsmål til ham. For det er nu eller aldrig, som han siger.

Det er der ikke, hvorefter den nyansatte cheftræner griner for sig selv og siger.

- Hvilken overraskelse!

Herefter bevæger de mundlamme spillere sig ud på træningsbanen, mens Peter Hyballa beder dem om at klappe næste gang ...

Se hele seancen i tv-klippet øverst i artiklen.

'Esbjerg fB - Love it or Leave it' har premiere på TV SYD PLAY 1. september 2022.

Serien er i 11 episoder og kan streames gratis i hele landet.

Se Ekstra Bladets interview med Peter Hyballa herunder:

