Skred fra Superligaen - og elregningen

Fremtiden har han på plads, den lynhurtige ghaneser Emmanuel Oti Essigba, der spiller i Indonesien for Madura United FC, men noget kunne tyde på, at han ikke helt har fået lukket døren til fortiden.

I hvert fald skriver JydskeVestkysten, at Emmanuel Oti Essigba har forladt Esbjerg og Danmark uden at betale en elregning på 1.458,37 kroner. De penge vil Syd Energi Salg A/S gerne have fingre i. Med afgift og inkassosalær løber beløbet op i 2.698,37 kroner.

Emmanuel Oti (tv.) stiger til vejrs. Foto: John Randeris

Det er ikke lykkedes energiselskabet at støve Emmanuel Oti Essigbas nuværende adresse op, så nu er betalingspåkravet i stedet blevet forkyndt offentligt, og hvis Oti ikke gør indsigelse mod kravet inden for 14 dage, får kravet samme bindende virkning som en dom, fremgår det.

- Hvis Emmanuel Oti Essigba ikke rettidigt kommer med indsigelser, giver fogedretten betalingspåkravet påtegning herom, og betalingspåkravet har herefter samme bindende virkning som en dom, står der i Statstidende.

Det lader altså til, at det vil være en meget god idé for Emmanuel Oti Essigba at få klaret sit udestående med energiselskabet, så han kan have fokus på fremtiden og ikke fortiden.

Spilleren stoppede i Esbjerg i efteråret og skrev tidligere i januar under på aftalen med Madura United FC. Han blev aldrig den store succes i Esbjerg, for selvom talentet var åbenlyst, kunne han ikke forløse det.

