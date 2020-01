Snupper spiller hos Superligaens tophold

Tidligere på aftenen blev det offentliggjort, at Randers og Esbjerg har byttet backs - Kevin Conboy er således skiftet til Esbjerg, mens at Jesper Lauridsen ryger den anden vej.

Nu kan Esbjerg så præsentere endnu en tilgang her i januar-transfervinduet. Klubben har således hentet Søren Reese på en lejeaftale i FC Midtjylland, fremgår det af en pressemedelelse.

Og det er en markant styrkelse af Esbjerg-defensiven, lyder det.

- I Søren Reese får vi en rendyrket forsvarsspiller, der sætter en stor ære i at forsvare eget mål. Samtidig er Reese en stærk spiller i en-mod-en-situationerne, ligesom han har et rigtig godt hovedspil, hvilket bliver et vigtigt våben for os i de kommende kampe, siger Jimmy Nagel Jacobsen.

✍️ Frem til sommeren 2020 er Søren Reese at finde hos Superliga-kollegaerne fra Esbjerg #sldk https://t.co/7uIuOnMjRt — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) January 16, 2020

FC Midtjylland hentede Søren Reese i Viborg tilbage i juni 2018, og lejede ham kort efter ud til AC Horsens for hele 2018/19-sæsonen. I denne sæson har han ikke kunne tilkæmpe sig spilletid hos midtjyderne, hvorErik Sviatchenko og Alexander Scholz har været det faste markkerpar.

Det er således ikke blevet til et eneste minuts spilletid i Superligaen for Reese, i løbet af den tid, hvor han har været under kontrakt i FC Midtjylland.

Se også: Assistkonge i overraskende byttehandel

Se også: Laudrups nye tjans: Bliver ambassadør i Afrika