Stor kovending: Dansk klub får medhold

Esbjerg fB oplyser, at Dansk Idrætsforbund har givet klubben medhold i sagen om tilskueruroligheder ved sidste sæsons udebanekamp mod Kolding IF

Efter et langt efterspil står Esbjerg som vindere i sagen om tilskueruroligheder ved sidste sæsons skandalekamp mod Kolding.

2. divisionsklubben meddeler fredag, at man har fået medhold i sagen, der efter flere afviste appeller endte på Dansk Idrætsforbunds bord.

Her har man fået medhold, og det vækker tilfredshed hos klubbens direktør Jens Hammer, der samtidig er ærgerlig over forløbet med sagen.

- Forløbet har været en lang, sej kamp, som vi nu er glade for at have fået medhold i.

- Vi har hele vejen igennem været forundret over forløbet med fodboldinstanserne, idet det har stået klart, at reglerne om objektivt udebaneansvar ikke forekommer i 2. division, og at vi derfor er blevet sanktioneret efter regler, der ikke gælder.

- Det er en ærgerlig sag for dansk, professionel fodbold.

Annonce:

- Det er ikke det samme som at sige, at vi fralægger os ansvaret, for det gør vi ikke, og vi tager altid sikkerheden i forbindelse med EfB’s kampe meget alvorligt ude som hjemme.

- I forbindelse med samtlige kampe bringer vi eksempelvis egne sikkerhedsfolk, har dialog med fans og øvrige myndigheder, og det arbejde er blot blevet intensiveret efter kampen i Kolding med henblik på at identificere de få individer, der ødelægger det for de mange og udstikke langvarige forbud mod at være en del af EfB’s kampe, udtaler Esbjerg-bossen ifølge klubbens pressemeddelelse.

Foto: Søren Gylling/Ritzau Scanpix

Sagens forløb

Hele sagen omhandler de tilskueruroligheder, der var i slutningen af sæsonfinalen mellem Kolding og Esbjerg, hvor vestjydernes fans kastede pyroteknik ind på banen, hvilket i sidste ende betød, at kampen måtte afbrydes.

Fodboldens Disciplinærinstans valgte efterfølgende at straffe Esbjerg med fire punkter:

Annonce:

- En bøde på 75.000 kroner

- Taberdømt 0-3 i kampen mod Kolding

- Mister retten til tilskuere i første hjemmekamp

- Forbud mod sektioneret udebaneafsnit i første udebanekamp.

Sidstnævnte punkt frafaldt efter en appel til Fodboldens Appelinstans, mens resten blev stadfæstet.

Derfor tog Esbjerg sagen videre til Dansk Idrætsforbund, som nu har givet klubben medhold. Esbjerg oplyser, at samtlige punkter i straffen frafalder.

Esbjerg har dog nået at udstå straffen om den mistede ret til tilskuere i første hjemmekamp.

Der var tomme tribuner på Blue Water Arena ved hjemmekampen mod Fremad Amager, fordi DIF ikke havde nået at færdigbehandle sagen.

Esbjerg oplyser, at man nu undersøger mulighederne for økonomisk kompensation på baggrund af tabte indtægter og manglende omsætning.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vueltaen begynder lørdag - her får du Ekstra Bladets managereksperts syn på favoritterne til 1. etape.