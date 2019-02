Superliga-oprykkere forlænger med sportschef

Jimmi Nagel Jacobsen har imponeret så meget i Esbjerg FB, siden han tiltrådte som sportschef i september, at klubben har forlænget aftalen med ham.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Som vi også tidligere har nævnt, er tiden siden september for EfB såvel som Jimmi, blevet brugt på at vurdere, hvorvidt aftalen skulle gøres permanent.

- Jimmi har ydet en stor indsats ud fra de værdisæt og strategier, som vi har besluttet at stræbe efter i EfB, hvilket har ført en række af gode resultater med sig. Det er derfor helt naturligt, at Jimmi er tilbudt at fortsætte i rollen som sportschef og vi glæder os over at fortsætte det gode samarbejde, siger Esbjerg FBs administrerende direktør, Brian Bo Knudsen.

Hovedpersonen selv jubler over, at han nu er permanent sportschef i den vestjyske Superliga-klub.

- Jeg har været super glad for at være en del af EfB som sportschef det sidste halve års tid, hvor jeg har arbejdet godt med administrationen, staben og spillerne. Der er gang i mange gode ting og vi har et hold, der virkelig arbejder stenhårdt.

- Der er en rigtig stærk base med flere på længerevarende kontrakter og en masse talent i vores ungdom, som står på spring. Det bliver derfor en fornøjelse fortsat at være en del af EfB, siger Jimmi Nagel Jacobsen.

Esbjerg ligger på en fjerdeplads i Superligaen og indleder fredag forårssæsonen med en kamp mod AGF.

