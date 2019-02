Superliga-overraskelse låner igen: Det er ikke holdbart

Selv hvis Esbjerg fB tog allede penge, klubben tjener i løbet af et år, og smed dem i Vesterhavet, ville den stadig ikke tabe så store summer, som den har tabt samlet over de tre seneste år.

I går præsenterede Esbjerg endnu et underskud, denne gang på 9,5 millioner kroner, hvilket bringer de tre seneste regnskaber op på 72 millioner i minus. Og for tredje år i træk er klubben nødt til at låne penge for at holde driften i gang.

Det er ikke uholdbart, erkender direktøren, men det vender vi tilbage til. Først: Årets minus er faktisk både godt og dårligt nyt.

- Hvis vi tænker på, at de sidste tre år har vi tabt over 70 millioner kroner, så er det, derfor jeg tillader mig at skrive, at isoleret set er det ikke tilfredsstillende at lave underskud på 9,5, men udviklingen er tilfredsstillende, siger administrerende direktør Brian Knudsen til tipsbladet.dk.

De to foregående år lød underskuddene på 38 og 24 millioner, så der er bestemt fremgang at spore. Direktøren forventer, at det fortsætter i 2019, hvor regnskabet med lidt held og gode sportslige resultater går i nul.

- Under givne forudsætninger - den ene er, at vi stadig spiller i Superligaen, og vi kan komme godt af sted i den ny sæson - har vi en forventning om, at 2019 bliver året, hvor vi kommer i plus/minus. Om det er 500.000 overskud eller underskud, kan vi sige, at vi har en rentabel drift.

Forklaringen på fremgangen er dels, at førsteholdet er rykket op i Superligaen igen, at holdet sluttede 2018 på fjerdepladsen, og at EfB solgte Anders Dreyer for 17 millioner i sommer. Brian Knudsen fortæller, at klubben skal sælge igen i år, hvis målet om at gå i nul skal opfyldes.

Direktøren regner dog stadig med, at EfB må låne penge af det, han kalder venner af huset, for at sikre driften af klubben. Det var tilfældet i 2017 og 2018, og det bliver tilfældet igen i 2019. Han vil dog ikke sige, hvor mange penge den skal bruge.

- Vi har lavet aftaler med gode mennesker fra vores område om, at vi har fået stillet likviditet til rådighed, og det betyder, at budgettet hænger sammen. Det er kke anderledes end sidste år, siger direktør Knudsen.

Direktøren bukker sig i støvet

Det er som nævnt tredje år i streg, Esbjergs sponsorer og medejere må låne klubben penge. Dertil kan man lægge, at den også efter nedrykningen i 2011 måtte rundt med hatten i hånden for at overleve økonomisk, efter holdet rykkede ud af Superligaen.

Brian Knudsen, der selv var en af husets venner, da han var i Sydbank, der dengang var med til at støtte klubben økonomisk, tør ikke sige, om de lokale velyndere en dag mister tålmodigheden.

- Det har jeg ingen fornemmelse af. Vi har lavet de aftaler, som vi skal. Jeg ved ikke, hvor længe det fortsætter. Jeg er bare ydmyg og bukker mig i tøvet over, at nogle vil være med til at holde hånden under det her, så man kan præsentere Superliga-fodbold i Esbjerg, siger han.

Og så er vi fremme ved det med holdbarheden eller mangel på samme. For EfB's gæld steg i 2018 fra 44 millioner til 60 millioner, og nu står klubben altså foran at låne penge igen.

- Hvis man ingen penge har på bankbogen, skal man ned at låne i banken. Det har vi været her; vi har været ude ved nogle mennesker for at låne. Det er ikke holdbart at blive ved med at låne penge, så man klarer sig ved, at gælden stiger år for år, siger direktøren.

Netop derfor er det så vigtigt, at klubbens plan holder, og at underskuddet forsvinder. Det kræver blandt andet gode resultater på banen, og næste chance for det er på lørdag, når Esbjerg får besøg af AC Horsens.

