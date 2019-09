Superliga-træner fyret

Blot ni kampe efter John Lammers sikrede et sæt meget overraskende bronzemedaljer til Esbjerg, er han fortid i klubben.

Resultaterne i denne sæson har været for dårlige, og i en sæson med hele tre nedrykkere er klubberne i den nederste region meget pressede.

Nu har den sportslige ledelse i Esbjerg så trykket på fyringsknappen.

- Vi har meget at takke John Lammers for, men vi må også erkende, at vi i øjeblikket befinder os et sted, hvor resultaterne ikke er tilfredsstillende. Det er aldrig sjovt at tage afsked med dygtige medarbejdere, men vi vurderer, at det er i EfB’s bedste at skifte nu. Vi ønsker samtidig John alt det bedste fremover, siger sportschef Jimmi Nagel Jacobsen.

Esbjerg tabte søndag 0-3 til Randers og har kun samlet fem point i denne Superliga-sæson. Det placerer dem næstsidst.

Sportchefen fortalte efter nederlaget, at han var meget bekymret over den sløje pointhøst, men erklærede, at klubben havde tillid til Lammers. Mandag morgen var virkeligheden en anden.

Assistenttræner Claus Nørgaard overtager, indtil en permanent løsning er fundet.

Næste opgave er hjemme mod Brøndby 22. september.

