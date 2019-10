Superligaklub blev tilbudt legendarisk træner

Jens Berthel Askou, Lars Olsen og Olafur Kristjansson har alle været sat i forbindelse med det ledige trænersæde i Esbjerg, og meget tyder på, at vestjyderne går efter et velkendt Superliga-navn som afløser for John Lammers.

Sportschef Jimmi Nagel Jacobsen har dog også haft andre muligheder i indbakken, og særligt ét navn falder i øjnene.

Esbjerg er ifølge tipsbladet's oplysninger blevet tilbudt den tidligere engelske landstræner Sven-Göran Eriksson, der er kendt over det meste af kloden. Den 71-årige svensker kan skrive klubber som AS Roma, Manchester City og Leicester på sit træner-CV, men det blev aldrig til en decideret flirt med Esbjerg. Vestjyderne takkede pænt nej til muligheden for at få Sven-Göran Eriksson.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sven-Göran Eriksson er kendt for sin tid som engelsk landstræner fra 2001 til 2006. Foto: Thomas Wilmann.

Sven-Göran Eriksson har senest været landstræner i Filippinerne, hvor han havde den tidligere OB-, FC Midtjylland- og Brøndby-målmand Michael Falkesgaard i truppen, og sammenlagt har svenskeren arbejdet i otte forskellige lande.

- Jeg må være lige så røvkedelig, som når andre har spurgt til træneremner: Jeg kommenterer ikke, hvem vi har eller ikke har været i kontakt med, siger Jimmi Nagel Jacobsen til tipsbladet.dk om den verdensberømte svenske træner.

Sven-Göran Eriksson er med afstand bedst kendt for sin tid som engelsk landstræner fra 2001 til 2006. Han stod i spidsen for 'Three Lions' ved to VM-slutrunder og én EM-slutrunde. Hans største bedrift som cheftræner var helt tilbage i 1982, da han førte IFK Göteborg til sejr i UEFA Cuppen, som det nuværende Europa League hed frem til 2009.

Sven-Göran Eriksson blev den første træner i historien til at vinde The Double i tre forskellige lande.

