Tilbageholdt i lufthavn: Endelig godt nyt

Esbjerg-spilleren Rodolph Austin lander i Danmark tirsdag efter en ferie i Jamaica, der fik et kedeligt punktum

Når Esbjerg om lidt mere end tre uger tager hul på foråret i 1. division, kan klubben glæde sig over at have stopper Rodolph Austin til rådighed.

Jamaicaneren spillede ikke i efterårets sidste kamp, fordi han skulle hjem og holde ferie med familien, og han har hidtil måttet vente på at komme tilbage til Danmark.

Da han i sidste uge skulle flyve fra Jamaica, kunne han ikke fremvise en negativ Covid-19-test, og dermed blev han tilbageholdt. Siden har han fået svar, men haft svært ved at komme afsted.

JydskeVestkysten skriver nu, at der er godt nyt for den 35-årige Esbjerg-anfører.

Han lander i Danmark tirsdag aften og vil være klar til at træne med holdet i løbet af torsdag.

Esbjerg ligger før forårssæsonen i 1. division på andenpladsen i rækken med samme pointantal som Viborg, der fører ligaen.

Silkeborg er nummer tre, men midtjyderne er hele syv point efter de to tophold.

Rækken genoptages efter vinterpausen 12. februar.

