'Tøffe' om ny træner: - En helt anden opgave

Ekstra Bladets fodboldkommentator Stig Tøfting er glad for at have Lars Olsen tilbage i Superligaen, men han hæfter sig ved, at det er over ni år siden, at den tidligere Europamester senest har stået i spidsen for et klubhold

Lars Olsen skal være redningsmand i Esbjerg.

Europamesteren fra ’92 blev mandag formiddag præsenteret som ny træner i den vestjyske klub, og det glæder Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting, at den nedrykningstruede klub har set Olsens vej.

- Jeg synes, at det er dejligt, at Lars Olsen er tilbage. Det er muligt, at det var fint for ham at være landstræner på Færøerne, men det er en nærmest usynlig opgave i de danske medier.

- Det er godt, at Superligaen får glæde af ham igen. Han var et fint bekendtskab sidst, og han leverede også, siger Stig Tøfting, der i halvandet år af sin Randers FC-tid (fra januar 2006 til sommeren 2007) havde den tidligere landsholdsanfører som træner.

Det er ni år siden, at Lars Olsen senest stod i spidsen for et klubhold. Senest var han cheftræner for OB. Foto: Lars Poulsen.

Dengang var opgaven af sikre den kronjyske klubs Superliga-status. I Esbjerg står den også på operation overlevelse for Lars Olsen.

Vestjyderne ligger aktuelt næstsidst og har blot hentet ni point i sæsonens første 14 kampe.

- Det er ikke noget, der vil få ham til at ryste på hånden, men det er en noget anden opgave, end han havde i OB.

- Dér handlede det om at udfordre FCK og vinde noget. Nu drejer det sig om overlevelse, siger Stig Tøfting, der fremhæver Lars Olsens evner ud i mandskabspleje:

- Han har selv prøvet det på egen krop, så han ved, hvordan man tænker som spiller. Han var en superfyr som træner.

Efter tiden i Randers fik 58-årige Olsen lidt over tre sæsoner og to sølvmedaljer i OB inden afskeden i efteråret 2010.

Siden blev han landstræner på Færøerne. Et job, som han nåede at have i næsten otte år.

Lars Olsen får allerede fredag debut som Esbjerg-træner. Foto: Lars Poulsen.

Netop det at han har været væk fra Superligaen i så lang tid, får en lille alarmklokke til at ringe hos Stig Tøftng:

- Det er længe siden, at han har haft fingrene nede i mulden i dansk fodbold. Der er stor forskel på at være landstræner og klubtræner.

- Han har ikke haft med klubfodbold at gøre i over ni år og overtager samtidig et hold i krise. Det bliver interessant at se, hvordan han klarer det, for det er bare en helt anden opgave.

Den vestjyske klub overraskede i sidste sæson og fik bronze, men har slet ikke kunne følge op på succes i denne sæson. De røg hurtigt ud af Europa og havnede i bunden af Superligaen.

Hollandske John Lammers blev afskediget, og nu er det så op til Lars Olsen at få styr på butikken i Esbjerg.

- De skal have kvaliteterne til at redde sig. Ser du på holdet, er det minus kanterne nærmest identisk med det, som vandt bronze i sidste sæson.

- Og hullet op er ikke så stort, men de skal da til at lukke det, siger Stig Tøfting.

Lars Olsen får debut på trænerbænken allerede fredag aften, når den vestjyske klub hjemme møder Horsens i et opgør, som de dårligt kan tåle at tabe.

Lars Olsen er ny cheftræner for Esbjerg

