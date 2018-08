Totalt Superliga-vanvid: Storslået comeback i grotesk mål-show

Der var panik før lukketid i Esbjergs defensiv. Holdet satte en komfortabel 3-0-føring over styr og banede vejen for et fabelagtigt Randers-comeback

ESBJERG (Ekstra Bladet): Lørdag eftermiddag skulle Randers FC i Superliga-opgøret mod oprykker-klubben Esbjerg fB forsøge at følge op på sidste weekends sejr over OB. Vestjyderne derimod med den hollandske cheftræner John Lammers i spidsen havde fortsat deres første sejr til gode i Superligaen inden lørdagens match.

Tilværelsen efter de første tre kampe i Superligaen har ikke været en dans på roser for esbjergenserne, der før 4. runde blot stod noteret for et enkelt point samt en utilfredsstillende 13. plads i tabellen.

Randers havde forud for lørdagens opgør på Esbjerg stadion blot tabt en af de seneste 10 Superliga-kampe, men til gengæld havde kronjyderne også lukket mindst et mål ind i de sidste 16 udekampe – og i 10 ud af de 16 kampe lukket to eller flere mål ind.

Der var derfor grund til optimisme for Esbjerg-kometen med det skarpe venstreben Anders Dreyer, der lørdag stadig jagtede sin første Superliga-kasse.

Randers var fortsat uden skadede Kasper Enghardt og Mikael Boman, mens der i stedet var blevet plads i cheftræner Thomas Thomasbergs trup til kantspilleren Jannik Skov Hansen. Esbjergs lynhurtige offensive kort Emmanuel Oti Essigba var tilbage i Lammers trup, efter han sad over med en skade i 3-1-nederlaget mod FC Midtjylland i sidste uge.

Foto: John Randeris, Ritzau/Scanpix

På lægterne skreg hjemmepublikummet på ’tre point! Esbjerg!’, da dommer Peter Kjærsgaard fløjtede kampen i gang. Og tilskuerne var oveni købet blevet forkælet med en ny spiller-signing: nemlig den hollandske verdensstjerne Rafael van der Vaart, der efter et mislykket ophold i FC Midtjylland nu vil prøve lykken i Vestjylland på en etårig kontrakt.

Det var Esbjerg, der kom bedst fra start i opgøret. Hjemmeholdet lagde ud med et højt pres, der tvang gæsterne ud i lange og upræcise afleveringer. Esbjerg-backen Daniel Anyembe var med et par hurtige ryk og snedige kombinationer sammen med makkeren Dreyer en reel trussel i højre-siden.

Randers kæmpede sig langsomt tilbage i opgøret. Gæsternes Kevin Conboy sparkede direkte på mål på et frispark fra en farlig position. Bolden blev sendt udenom Esbjerg-muren, men trods alt placeret midt i målet. Jeppe Højbjerg i Esbjerg-målet havde derfor ingen problemer med sit sikre indgreb.

18 minutter inde i opgøret blev der til gengæld begået ulovligheder i Randers-feltet i den modsatte ende. Jesper Lauridsen kastede bolden ind i feltet til Jacob Lungi Sørensen, der blev revet omkuld af Randers-anfører Nicolai Poulsen.

Dommer Kjærsgaard pegede resolut på pletten til stor jubel for Esbjerg-fansene. Dreyer eksekverede sikkert straffesparket og listede bolden i kassen midt i målet til 1-0, mens målmand Patrick Carlgren tog chancen og hoppede til højre - forgæves. Dermed fik Dreyer åbnet målkontoen i denne sæson. Utrolig vigtigt for vestjyderne, men skidt for gæsterne, der havde det ret svært i 1. halvleg.

Randers-mandskabet lykkedes dog i en periode med at fastholde bolden og lægge et mindre pres på hjemmeholdet i slutningen af 1. halvleg, men den sidste, farlige aflevering og det afgørende indlæg forblev uden kvalitet, og det blev derfor aldrig rigtig for alvor farligt for Esbjerg-defensiven.

Det blev hjemmeholdet, der sluttede halvlegen bedst af, da den tidligere Randers-spiller Joni Kauko gjorde det til 2-0 til hjemmeholdet med knap fem minutter igen. Kauko kæmpede sig igennem 3-4 Randers-spillere, excellerede med en et-to med Adrian Petre og sparkede den til sidst ind bag Carlgren med en halvforkølet afslutning.

Der blev med garanti talt med store bogstaver i pausen i Randers’ omklædningsrum af Thomasberg. Gæsterne kom stærkt ud til 2. halvleg og var efter 48 minutters spil tæt på at få reduceret.

Foto: John Randeris, Ritzau/Scanpix

Conboy sendte et fladt indlæg ind i feltet, som den indskiftede Randers-angriber Marcus Mølvadgaard var få centimeter fra at få prikket i mål. Esbjergenserne klarede dog frisag, og fik stille og roligt styr på den defensive organisation igen.

Esbjerg – modsat kronjyderne – slog bare til, når muligheden bød sig. Randers’ Poulsen begik frispark på Mathias Kristensen et stykke uden for feltet. Kristensens indlæg strøg forbi både Petre og Kauko, som ikke fik sat hovedet på, men bolden listede sig alligevel i kassen ved bagerste stolpe til 3-0 til hjemmeholdet.

Minuttet senere var den gal igen i Randers-feltet. Denne gang var det Conboy, der brugte ulovlige midler for at stoppe midtbanemotoren Lasha Parunashvili. Dumheden blev kvitteret med et gult kort og et strappespark.

Dreyer var manden, der fik chancen for at lukke og slukke opgøret, men Esbjerg-darlingen brændte med en sløj afslutning i venstre side, som Carlgren med lethed kunne redde.

Gæsterne sad mere på spillet i 2. halvleg, mens Esbjerg-mandskabet trak sig en smule længere tilbage på banen. Hjemmeholdet begik frispark på Mikkel Kallesøe i en farlig position uden for feltet. Poulsen fik servet en dødbringende bold ind i Esbjerg-feltet, hvor Conboy hoppede højest og fik headet bolden over Højbjerg og mod det fjerneste hjørne til reduceringen 1-3.

Efter 80 minutters spil kom der lidt spænding tilbage i opgøret, da Esbjerg-forsvareren Agustin Garcia Iniguez modtog sit andet gule kort i kampen for et hovedkulds og tankeløst frispark begået mod Kallesøe. Garcia tacklede ham bagfra, selv om han ikke var i nærheden af bolden. Og Randers fik nu muligheden for at presse rigtigt på i slutminutterne i overtal.

Højbjerg i Esbjerg-målet modtog kampens 9. gule kort for at trække tiden.

I det 88. minut fik indskiftede Emil Riis Jakobsen med sit andet sæsonmål reduceret til 2-3 til stor ærgrelse for hjemmepublikummet. Usikkerheden i de bagerste gelleder hos esbjergenserne var tydelig, og frustrationerne fra sidelinjen hos Lammers var lige så markante.

I de døende minutter var der panik før lukketid i Esbjerg-feltet. Først diskede Højbjerg op med en klasseredning, men to minutter senere var Erik Marxen på pletten efter et hjørnespark og kumpspil i feltet. Randers-forsvareren reducerede til 3-3 inden dommerens slutfløjt, og publikum brød ud i pibekoncert mod hjemmeholdet.

Foto: John Randeris, Ritzau/Scanpix

4015 tilskuere på Esbjerg stadion var vidne til et sandt drama med 10 gule kort, en spektakulær spiller-signing – i form af den hollandske superstjerne van der Vaart – og et uafgjort resultat mellem Esbjerg og Randers. Esbjerg-mandskabet havde alle muligheder for at løbe med sejren, men gummiben i forsvaret blev udslagsgivende for Randers’ fabelagtige comeback.

Randers hopper op på en foreløbig 5. plads i tabellen med 5 point, mens Esbjerg ender på 12. pladsen med blot to point efter fire kampe.

