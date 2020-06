Troels Bech bliver ny cheftræner i Esbjerg

Troels Bech bliver træner for fodboldklubben Esbjerg fB.

Det erfarer JydskeVestkysten.

Den rutinerede træner har tidligere stået i spidsen for blandt andet OB og Silkeborg IF og var fra 2006 til 2008 i den selvsamme klub, han ifølge JydskeVestkysten vender tilbage til nu - Esbjerg.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger bliver Troels Bech præsenteret onsdag formiddag, og han vil samme dag lede sin første træning.

Aftalen gælder ifølge avisen i første omgang for resten af denne sæson.

Dermed skal han forsøge at undgå nedrykning med Esbjerg, der med 18 point er på en svær opgave for overlevelse i 3F Superligaen.

Cheftræner Lars Olsen valgte tirsdag at forlade bundklubben. Spillerne havde mistet tilliden til ham, lød det.

Lars Olsen blev ansat i oktober sidste år og nåede blot at stå i spidsen for klubben i 14 kampe. Det blev til to sejre i Superligaen og en i pokalturneringen.

Senest har Troels Bech været sportsdirektør i Brøndby IF.

Han har dog været ude af fodboldverdenen siden 1. januar 2019, hvor han stoppede i Brøndby IF.

I mellemtiden har han blandt andet været på jordomrejse med familien og lavet en podcast om fodbold.

Esbjerg tager fredag hul på nedrykningsspillet, hvor vestjyderne er placeret i pulje 2.

Holdet indleder spillet på fjerdepladsen og har fem point op til Hobro på den tredjeplads, der i sidste ende giver adgang til playoffkampe om overlevelse i landets bedste fodboldrække

