Troels Bech tager vraget anfører til nåde

Troels Bech varsler ikke revolution til at starte med som ny cheftræner i Esbjerg. Men ændringer kan være på vej.

Torsdag udtog Troels Bech truppen til fredagens superligakamp hjemme mod Randers FC, og her var anfører Markus Halsti med blandt navnene.

Halsti har endnu ikke spillet en kamp i 2020, som har været afbrudt af coronapandemien i flere måneder.

Efter coronapausen og Superligaens genstart har Halsti heller ikke været en del af Esbjerg-truppen i de to kampe, der er spillet.

Ud over Halsti er offensivspilleren Pyry Soiri og Franz Brorsson med igen hos Esbjerg efter henholdsvis skade og sygdom.

Til gengæld er Esbjerg-stopperen Rodolph Austin ude med karantæne, mens Viktor Tranberg og Jonas Mortensen glider ud af truppen.

Lars Olsen sagde farvel som Esbjerg-træner tirsdag efter manglende tillid fra spillertruppen, og onsdag blev Troels Bech ansat som træner.

Trænerskiftet sker, lige inden at Esbjerg skal i gang med nedrykningsspillet, som indledes med kampen hjemme mod Randers fredag aften.

- Vi står jo i en yderst vanskelig situation, hvorfor der ingen gratis kampe er.

- Der er et efterslæb, som vi kun har få skud i bøssen til at indhente, og det skal vi tage meget alvorligt og gøre alt for at indfri med det samme.

- Det har jeg heldigvis også allerede oplevet en trup, der er opsatte på, siger Troels Bech til klubbens hjemmeside.

Seks kampe har Esbjerg til at overhale Hobro i nedrykningspuljen, hvis vestjyderne skal nå til playoffkampene og spille med om en billet til næste års Superliga.

Med fem point op til Hobro venter en svær opgave. Og hvis ikke det lykkes at overhale Hobro, kan vestjyderne se frem til at spille næste sæson i Danmarks næstbedste fodboldrække.

- Jeg håber og tror på, at vi kan tænde faklen og håbet mod Randers i form af dels en god præstation og dels et brugbart resultat.

- Det vil betyde meget for os og omverdenen, så det er naturligvis hvad, vi går efter, siger Troels Bech.

Randers må klare sig uden angriberen Alhaji Kamara og backen Jesper Lauridsen, som begge er ude med småskader. Til gengæld er midtbanespilleren Mikkel Kallesøe med igen hos Randers.

Esbjergs kamp mod Randers går i gang fredag klokken 19.

