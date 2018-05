Estavanas eks følger kæresten til Danmark

SønderjyskE har ikke blot hentet en angriber med krudt i støvlerne og sikker viden om, hvor målet er placeret på banen.

Klubben har med signingen af hollandske Mart Lieder også sat gaflen i en spiller, der optræder andre steder end i mediernes sportsspalter – den 28-årige bomber er såmænd en lige så flittig gæst i ugebladenes gossip-spalter.

Årsag: Først var han i et par år kæreste med en af Hollands – og verdens – allerbedste håndboldspillere, nemlig Estavana Polman, der tjener hyren i Team Esbjerg og som bekendt danner par med ingen ringere end Rafael van der Vaart.

Alene af den grund kan et lokalopgør mellem SønderjyskE og Esbjerg få lidt ekstra kolorit, hvis vestjyderne vel at mærke slår sig tilbage til Superligaen og sætter kløerne i den falmede elegantier.

En mand med mål i støvlerne og forkærlighed for hollandske håndboldspillere. Mart Lieder flytter med kæresten til Danmark denne sommer. Foto: All Over Press

Polman og Lieder var kærester frem til omkring nytår 2015/2016, men afstanden mellem de to blev for stor, skype-forbindelsen satte ud – og Estavana Polman og van der Vaart rendte kort efter ind i en stormende forelskelse, der foreløbig er resulteret i datteren Jesslyn, der 23. juni runder sin første sæson som baby.

Interessen for håndboldspillende hollandske kvinder er dog fuldstændig intakt, når det handler om Mart Lieder, der det seneste år har dannet par med landsholds-målvogteren Tess Wester, der fra næste sæson skifter Sydtyskland ud med midtdanske HC Odense.

Parret får altså endelig chancen for at dele matrikelnummer og husleje på en dansk adresse et eller andet sted i den syddanske region.

Mart Lieder plaffede i sidste sæson 30 basser ind bag vekslende hollandske målmænd i den næstbedste division, Hollands Jupiler League, og det er vel godt og vel godkendt, når angriberen kun skulle bruge 31 kampe af 38 mulige i sæsonen til at banke sig til tops på de fodboldspillende snigskytters fornemst hitliste.

- Så skal der ryddes op! Temperamentet er til enhver tid en målmands ret, og her går Tess Wester til stålet i bronzekampen ved VM i Tyskland sidste december. Foto: Axel Heimken/AP

Uden for banen har Mart Lieder trods sin fladlandske baggrund været en ivrig snowboarder, der boltrede sig i sneen, siden han var fire.

Talentet er så indlysende, at han indtil for otte år siden såmænd var decideret instruktør. En fortid som pizzabud hører med til det stolte cv.

Til det hollandske medie ’vi.nl’ siger han, at forholdet til Tess Wester til enhver tid er vigtigere for ham end et mål for Eindhoven.

- Men hvis I vil vide noget om Tess, så må I selv interviewe hende, siger han velvidende, at det ikke altid er sport, der har første prioritet for alle journalister, der vil snakke med ham og hende.

Der var ifølge SønderjyskE’s sportschef Hans Jørgen Haysen adskillige klubber på jagt efter den bombende hollænder, men folkene fra ringriderpølsernes hjemland vandt duellen. Den vigtigste årsag staves: Tess Wester!

