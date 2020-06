Et spørgsmål om liv eller død

Klubber kæmper sig gennem krisen

Coronakrisen har udfordret Superliga-klubberne til det yderste, men ifølge en sponsorekspert kan den også føre noget positivt med sig.

Der vil være sponsorer, der har så store økonomiske kvaler, at de ikke forlænger deres aftale, men andre vil knytte sig endnu tættere til klubben.

Det vurderer sponsorekspert Thomas Badura fra Sponsorpeople.

Han lever at rådgive virksomheder om sponsorater og har en fin føling med, hvad det foregår i Superligaen inden for det kommercielle områder.

- Og jeg fornemmer, at det har været en rigtig fin loyalitet fra sponsorerne. De ønsker stadig at være engagerede, og det klæder dem og er naturligvis glædeligt for klubberne, siger Badura.

Han mener, at de danske klubber over en bred kam skal roses for at have arbejdet sig godt igennem krisen.

De har ifølge Badura angrebet opgaven med kreativitet og professionalisme, og corona-erfaringerne kan komme forretningen til gode.

- I en sådan krise kan man enten sætte sig i sofaen og være passiv eller arbejde mere innovativt. Mange Superliga-klubber har gjort det sidste og forsøgt at udvikle produktet - og ofte i samarbejde med sponsorer.

- Kombinationen af, at sponsorerne har haft tålmodighed, og at klubberne har formået at udvikle og gentænke indholdet, gør, at der kommer noget positivt ud af det her. Partnerskabet styrkes, siger Thomas Badura.



Ifølge sponsoreksperten har klubberne kunnet udnytte den viden, de fik i forbindelse med finanskrisen.

De seneste årti har der været et enormt fokus på effektmåling af sponsorater. Virksomhederne ønsker dokumentation for, at et sponsorat er investeringen værd.

Det måles der nøje på, og det giver også klubberne en bedre fornemmelse af, hvad deres produkt er værd.

De kan over for virksomheder dokumentere værdien af et sponsorat, og det er et tungtvejende argument, når en aftale er til genforhandling.

- Kender man ikke værdien, kan en aftale være lettere at opsige. Nu kan klubberne dokumentere værdien af et sponsorat og på den måde vise, at det ikke giver mening for virksomheden at trække sig, siger Thomas Badura.



En del af et sponsorat er billetter og hospitality i forbindelse med kampe, og det har stor betydning for sponsorer, at de og deres gæster nu får adgang til stadion igen.

- Det har altid været et vigtigt element, men det var noget, vi tog for givet for få måneder siden. Klubberne kan tilbyde virksomheder at skabe relationer. At samles og mødes igen, alt det vi har savnet.

- Så der er ingen tvivl om, at sponsorerne står først i rækken, når der åbnes op. Det er helt afgørende for klubbernes forretning, at de kan få genoptaget partnerdelen med alt, hvad der følger med, siger Thomas Badura.