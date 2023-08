Euforisk Randers-stopper: Det var mere end bare en sejr

Det er ikke hverdagskost for Randers FC at ligge under nedrykningsstregen i Superligaen efter tre år i træk i top-6.

Det var alligevel der, kronjyderne befandt sig inden fredagens kamp mod Viborg, da holdet ikke havde vundet i de første fem runder af sæsonen.

Den første sejr kom dog med en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr mod Viborg, og den luner gevaldigt hos forsvarsklippen Daniel Høegh.

- Stemningen inde i omklædningsrummet efter kampen var euforisk. Det var ikke bare en sejr, for den fylder meget mere. Det var virkelig forløsende at høre dommeren fløjte af.

- Det var rigtig dejligt at få vendt den triste sæsonstart, som vi har haft. Det er forhåbentligt et rygstød, som vi kan bygge videre på.

Annonce:

- Jeg er meget tilfreds, og det er en meget forløsende sejr for os. Det betyder, at vi får lidt ro på og kan kigge op ad i tabellen igen, så vi kan blive en del af det midterfelt, hvor vi hører til, siger Daniel Høegh.

Efter en halv time af opgøret steg Høeghs forsvarsmakker Wessel Dammers op mellem venner og fjender efter et hjørnespark og pandede 1-0-scoringen i mål.

Da Randers i resten af kampen kæmpede bravt og holdt Viborg fra scoringer, kunne kronjyderne notere sig for sæsonens første sejr.

Randers-cheftræner, Rasmus Bertelsen, er ligeledes lettet over sejren, som frigiver et energiboost til truppen.

- Jeg har det godt og er lettet på hele klubben og truppens vegne. Det er den første sejr i sæsonen, og den giver et energiboost, som jeg mærkede i omklædningsrummet. Det får frigivet noget energi og noget glæde.

- Men vi skal også huske på, at det blot er én sejr, så man skal også passe på med at overgøre det, siger Randers-træneren.

Rasmus Bertelsens post som cheftræner har været til debat i medierne efter den miserable sæsonstart, men det er slet ikke noget, som har fyldt hos cheftræneren.

- Jeg synes, at jeg har masser af arbejdsro i dagligdagen. Spillerne er fokuserede, og der er god ro i klubben, så det har slet ikke været et tema for mig, siger Rasmus Bertelsen.

Randers FC skal forsøge at bygge videre på sejren i en udekamp mod Brøndby IF i næste runde.