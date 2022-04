Europa-drømmen lever

Issam Jebali var kampens store oplevelse og sørgede for, at fynboerne fik et point med fra Viborg

Viborg lignede længe en vinder i søndagens enlige Superliga-kamp, men OB kan takke Issam Jebali for, at der på Fyn stadig kan drømmes om Europa.

Den tunesiske angriber tog nemlig igen taktstokken og førte sit hold tilbage i kampen og skabte den remis, der holder OB inde i kampen om syvendepladsen.

Med AGF’s pinlige formkurve in mente, så var der nemlig reelt tale om en tidlig finale i kvalifikationsspillet ...

Viborg og OB delte i et sandt chance-mekka. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Med det ene point ligger Viborg stadig lunt i svinget til at tage syvendepladsen, der altså på konstrueret og tåbelig vis giver adgang til en playoff-kamp om en plads i Europa næste sæson ...

Det er lidt ligesom den overpædagogiske idrætslærer i folkeskolen, der havde det med at råbe ’sidste mål vinder’ i slutningen af hver fodboldkamp i idrætstimerne - uanset stillingen …

Så kan man trøste sig med, at det i Pondus Cuppens historie herhjemme aldrig er lykkedes kvalifikationsspillets vinder at fravriste Europa-pladsen fra mesterspillets deltager.

Men det ser ud til, at Viborg FF skal have chancen. Og hatten af for det!

For Viborg har været imponerende stabile hele sæsonen, og oprykkerne har ikke tabt siden 4. marts mod FC Midtjylland.

Mod OB var det en bizar situation efter syv minutter, da bragte værterne i front.

Opspillet var egentlig ganske velfriseret, men inde i feltet gik der klumpspil i den for alle pengene.

Til syvende og sidst afsluttede Clint Leemans mod mål. Hollænderen var så heldig at ramme landsmanden Jay-Roy Groot, og så kunne Hans Christian Bernat ikke forhindre et tidligt føringsmål.

Clint Leemans jubler efter 1-0-målet. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Heldet følger de tossede … Og de, der opsøger det.

Det gør Viborg ved hver given lejlighed, og midtjyderne trykkede på i anden halvlegs begyndelse, hvor hofnummeret, dødbolde, burde have lukket kampen.

Det skete ikke, og OB fik lirket sig tilbage i opgøret.

OB har ellers gang i en skuffende sæson, men syv point i de seneste tre kampe har skræmt nedrykningsspøgelset på behørig afstand. Så hjælper det naturligvis også, at SønderjyskE og Vejle bliver ved med at snuble over enhver sten i nedrykningskampen.

Så nu er blikket altså stift rettet mod Viborg FF og syvendepladsen i kvalifikationsspillet.

Fynboernes forårsgenopstandelse skyldes i høj grad de formstærke profiler i offensiven.

I Viborg var Issam Jebali igen-igen i spilhumør, Max Fenger er en pågående type, der må være en pestilens at stå over for som modstander, og så er Sander Svendsen endelig ved at vågne op til dåd.

Alle elsker Issam i OB. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Selvfølgelig var det den tunesiske troldmand, Jebali, der udlignede og bragte OB tilbage i kampen. Det er ham, der har de afgørende tanker og aktioner i Striwernes offensiv.

Jebali var også ved at skabe et 2-1-mål, men der var millimeter offside i tuneserens aflevering til Jakob Breum i en omstilling, og den fangede VAR altså og kaldte Jeppe Tverskovs mål tilbage.

En pointdeler var fair nok, og dermed bevares spændingen trods alt i toppen af Superligaens bund ...

