Europæisk kattepine: Gruppespil eller CL-chance?

Hvis AGF eller FC Midtjylland vinder pokalturneringen, kan det potentielt koste et europæisk gruppespil at blive nummer to i Superligaen

FC Midtjylland og AGF risikerer at havne i en særpræget situation sidst på sæsonen.

For hvad vil man helst: Være garanteret et gruppespil i den nye Conference League eller få chancen for at komme i Champions League?

Det er dilemmaet, som de to klubber kan havne i, hvis de vinder pokalturneringen, men ikke længere kan nå mesterskabet.

Den kommende pokalvinder træder ind i playoff-runden til Europa League.

Hvis den kamp vindes, er man sikret et gruppespil i Europa League, tabes den, ryger pokalvinderen i gruppespillet i Conference League.

Og her opstår dilemmaet.

For bliver man nummer to i Superligaen, starter man i 2. kvalifikationsrunde til Champions League - også selvom man har vundet pokalturneringen.

FC Midtjylland intager aktuelt andenpladsen i Superligaen, mens AGF er på tredjepladsen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det giver en minimal mulighed for at score den helt store Champions League-jackpot, men risikoen er, at man ikke kommer i et europæisk gruppespil.

Som nummer to kommer man i den såkaldte league path, hvor der er to billetter til gruppespillet på spil.

Allerede i anden kvalifikationsrunde ville FC Midtjylland eller AGF risikere at løbe ind i hold som Celtic eller Galatasaray. Og derfra bliver modstanden bare hårdere og hårdere.

Et nederlag i 2. kvalifikationsrunde sender den danske toer over i 3. kvalikationsrunde til Europa League, hvor modstanderen f.eks. kan komme fra Holland eller Tjekkiet.

Ender det med et nyt nederlag, vil det betyde en sidste chance i playoff-runde til Conference League - muligvis som useedet.

Går det også galt her, bliver der intet europæisk gruppespil for denne sæsons sølvvinder i Superligaen.

FC Midtjylland hentede to point i Champions League. De spillede 1-1 med både Atalanta og Liverpool. Foto: Claus Bonnerup

Til gengæld vil bronzevinderen være sikret gruppespil næste efterår.

For hvis pokalvinderen slutter som nummer et eller to i Superligaen, går pladsen i Europa Leagues playoff-runde til nummer tre.

FC Midtjylland og AGF spiller i april semifinaler i pokalturneringen mod henholdsvis SønderjyskE og Randers FC.

Finalen afvikles 13. maj (Kristi himmelfartsdag). På det tidspunkt resterer fortsat tre runder af mesterskabsspillet.

Med deltagelse i Europa Leagues gruppespil er man som tommelfingerregel sikret mindst 35-40 mio. kr., mens et gruppespil i Conference League formentlig vil garantere en indtægt i niveauet 15-20 mio. kr.

Sådan fordeles de europæiske pladser Mester: Træder ind i playoff-runden til Champions League, forudsat dette års vinder af Champions League kvalificerer sig til næste års udgave via ligaen. En sejr betyder Champions League-gruppespil, nederlag sender den danske mester i Europa Leagues gruppespil. Nummer 2: Starter i anden kvalifikationsrunde til Champions League via den såkaldte league path. To pladser til gruppespillet er på spil. Bliver det til nederlag, ryger det danske hold videre over i Europa League-kvalen og kan faktisk ende i playoff-runden til Conference League. Nummer 3: Træder ind i 3. kvalifikationsrunde til Conference League. Skal overleve to runder for at komme i gruppespil. Nummer 4/7: Nummer fire i mesterskabsspillet mødet hjemme vinderen af nedrykningsspillet om en europæisk plads. Vinderen af den kamp træder ind i anden kvalifikationsrunde i Conference League. Pokalvinder: Indtræder i playoff-runden til Europa League. Vinder det danske hold, betyder det gruppespil i Europa League, mens der ved nederlag er en garanteret plads i Conference Leagues gruppespil. Bliver pokalvinderen nummer et eller to i ligaen, går 'pokalvinderpladsen' til nummer tre. Det åbner op for, at nummer fem i Superligaen kan komme i Europa (via playoff-finalen mod nummer syv). Vis mere Luk

