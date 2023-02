Får hård straf efter sidelinjedrama

Mikkel Beckmann får to spilledages karantæne for sin kontrovers med Adamo Nagalo i weekendens kamp mod FC Nordsjælland

Der var drama for alle pengene, da Lyngby tog imod FC Nordsjælland i Superligaen søndag eftermiddag.

I kampens slutfase opstod der tumult lige omkring Lyngbys trænerbænk, hvor FC Nordsjælland-spilleren Adamo Nagalo og Lyngbys assistenttræner Mikkel Beckmann røg i totterne på hinanden.

Kampens dommer Morten Krogh valgte i forbindelse med situationen at uddele et gult kort til Mikkel Beckmann.

Men den dom er nu omstødt af Fodboldens Disciplinærinstans.

Foto: TOBIAS JØRGENSEN/Ritzau Scanpix

Mikkel Beckmann får annulleret det gule kort og får i stedet 36 karantænepoint - svarende til to spilledages karantæne.

Annonce:

'Vi er super ærgerlige over situationen, og vi er selvsagt helt uenige i dommen. Men vi tager dommen til efterretning og arbejder videre på at få tre point i Randers på søndag. For nu har vi ikke yderligere kommentarer,' skriver Lyngby på deres Twitter-profil som reaktion på disciplinærinstansens afgørelse.

Situationen eskalerede, fordi Adamo Nagalo gik ned i en voldsom glidende tackling på Lyngby-spilleren Willy Komado lige ud for Lyngby-bænken.

Tv-billederne viste, hvordan Mikkel Beckmann farede hen til FC Nordsjælland-spilleren og tog fat i ham.

Efterfølgende vendte Adamo Nagalo sig og skubbede Mikkel Beckmann.

Dommer Morten Krogh straffede Nagalo med to gule kort efter episoden - ét for tacklingen og ét for skubbet på Mikkel Beckmann.

Se videoen af episoden i toppen af artiklen.

Efter kampen valgte FC Nordsjælland at appellere dommen.

- Vi mener oprigtigt ikke, at han skulle have haft det gule kort, så derfor sendte vi en appel. Og så er der noget principielt i det. For vi mener ikke, at vi kan leve med, at vores spillere oplever det, som de gjorde på Lyngby Stadion.

- Det er ikke gunstigt for nogen i dansk fodbold, at det kan ske, siger cheftræner Johannes Hoff Thorup til sn.dk.

Annonce:

Mikkel Beckmann erkendte efter kampen, at hans passage med Nagalo ikke er et øjeblik, han er stolt af.

- Det var selvfølgelig ikke mit fineste øjeblik. Det skal jeg være den første til at sige. Jeg er selvfølgelig ked af, at det skete.

- Jeg oplevede, at der kom en ekstremt voldsom tackling, og det reagerede jeg på, men jeg skulle naturligvis have holdt hovedet koldt, sagde Lyngby-assistenten.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en opfølgende kommentar fra Lyngby.

Kasper Kusk blev præsenteret og var til lægetjek i en kælder i en restaurant på Østerbro, da han skiftede til AaB. Hør historien i ugens udgave af 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app