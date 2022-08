Fælles udmelding fra FCK og Brøndby

Der kommer både fans af hjemmehold og udehold, når FCK og BIF mødes klokken 16.00 i Parken.

Det har der ikke været de sidste par gange grundet voldsepisoder, og derfor sender de to københavnske klubber nu en opfordring til de mange fans.

Mens langt størstedelen af tilskuerne opfører sig ordentligt, har der været for mange episoder med vold.

- For os er den her kamp den største. Vi elsker rivaliseringen og stemningen, der følger med, og vi tror, at alle har Derby minder, der er med til at gøre kampen til noget særligt. Her er fans fra begge klubber på stadion en afgørende faktor, og vi har savnet det meget i de to seneste kampe.

Annonce:

- Den situation ønsker ingen, at vi ender i igen. Så selvom vi ved, at 99 procent af alle FCK og Brøndby fans ikke gør noget forkert, så er alle former for vold komplet uacceptabelt, og vi opfordrer utvetydigt til, at alle tænker sig om før, under og efter kampen, så vi ikke får voldelige episoder, der sætter muligheden for at følge sit hold på udebane til Derby på spil fremover, siger Jacob Lauesen, direktør i FC København.

Fra Brøndby IF lyder det:

- Derby på Brøndby Stadion og i Parken er det bedste, man kan få i Danmark rent stemningsmæssigt. Det skyldes to store, kreative og rivaliserende fangrupper, der over mange år har gjort de kampe til noget helt specielt. Men bliver der problemer, så kan vi risikere at miste en vigtig del fremover, nemlig fans fra begge hold. Det ville være trist for alle, så vores opfordring er, at alle på stadion giver den gas med sang, store følelser og stemning, men afstår fra alle former for vold og aggression.

- Der er intet fællesskab over den slags opførsel, og der findes ingen undskyldninger, der godtgør, at man tyer til vold i forbindelse med fodboldkampe. Støt i stedet dit hold sammen med dine medfans og vær med til at skabe endnu et fantastisk derby, siger Ole Palmå, administrerende direktør i Brøndby IF.

Annonce:

Der er kampstart 16.00 i Parken, og du kan følge det hele direkte på ekstrabladet.dk fra tidlig eftermiddag.

FCK tager Daramy med til muligt comeback mod Brøndby