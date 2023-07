Færdig i Parken

Theis Fonseca Holmene har ikke længere ansvaret for græsset i Parken

Det seneste halvandet år har Theis Fonseca Holmene arbejdet for, at Parkens meget omtalte græstæppe skulle stå så skarpt som muligt til FC København og det danske landsholds kampe.

Nu er det slut. Theis Fonseca Holmene er ikke længere Grounds Manager i nationalstadionet, bekræfter FCK-direktør Jacob Lauesen i en besked til Ekstra Bladet.

'Det er korrekt, at han stopper, og vi takker for en utrættelig indsats over de sidste 18 måneder - ikke mindst en stor indsats i renoveringen af banen,' skriver FCK-bossen.

Ekstra Bladet har også spurgt, om Parken har besluttet, hvem der skal tage over, men hertil har Jacob Lauesen ingen kommentarer.

'Jeg er utroligt stolt'

I et offentlig opslag på Facebook oplyser Theis Fonseca Holmene om afskeden med Parken.

'Den 23.06.2023 valgte Parken Sport & Entertainment og jeg at stoppe samarbejdet.'

'Det har været en fantastisk rejse, og jeg er utroligt stolt af de resultater, vi har opnået sammen. Jeg håber, at Parkens omtalte græstæppe vil fortsætte med at imponere i fremtiden, men desværre vil jeg ikke længere være ved roret. Ønsker Parken/FCK held og lykke fremover. Stor tak til alle involverede i projekterne både i Parken og på 10'eren.'

Han skriver, at han i stedet har startet 'Proff Turf', der skal give danske haveejere muligheder for at få flottere græsplæner.

Kritik af Parkens græs

Theis Fonseca Holmene blev ansat for halvandet år siden, efter at Parkens græs havde fået en del kritik i løbet af efteråret 2021.

I april 2022 var der igen kritik af græstæppet, da FCK tog imod FC Midtjylland. FCK skrev også i en pressemeddelelse, at det var berettiget kritik.

I marts i år fortalte bestyrelsesformand i Parken, Allan Agerholm, til Ekstra Bladet, at Parkens græs havde fået stress.

- Det lyder morsomt, men det er jo ikke sjovt. Det er det, der kan ske, når man har med naturen at gøre.

Det skete, efter at Parken havde totalrenoveret græsplænen for et tocifret millionbeløb.

Skal skiftes inden sæsonstart

I løbet af sommeren har der været flere koncerter i Parken, og græsset skal derfor skiftes inden Superliga-starten.

- Det er jo, som når man sætter et soppebassin op på sin græsplæne i haven, så efter en lille uge er græsset under dødt. Det kommer sig så igen, men det har vi ikke tid til at vente på, fortalte Allan Agerholm tidligere på ugen til Ekstra Bladet.

