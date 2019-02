Færdig i Superligaen: Til lægetjek hos mesterhold

Tirsdag formiddag ophævede Vejle Boldklub aftalen med den engelske midtbanespiller Sean Murray, der ellers kom til Nørreskoven på en treårig aftale i sommer

Men det ser ikke ud til, at 25-årige Murray skal gå arbejdsløs længe.

Ifølge irske Irish Mirror er Murray nemlig til lægetjek i Dundalk FC tirsdag, og han skulle angiveligt blive præsenteret i sin nye klub senere tirsdag.

Allerede i løbet af det netop overståede transfervindue var der forlydender om et skifte til den irske klub, hvor han også fik lov til at træne med i en periode. Efter prøvetræningen i klubben gjorde Dundalk FCs manager, Vinny Perth, det meget klart, at han gerne ville have Murray til klubben.

-Det er nærmest skræmmende. Man rekruterer efter kultur, og jeg har aldrig set nogen passe så godt ind i en gruppe efter bare en uge. Han passer perfekt til os,sagde Perth på daværende tidspunkt ifølge Irish Mirror.

I 2018 vandt Dundalk FC det irske mesterskab, hvilket var klubbens 13. af slagsen.

