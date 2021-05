Falk overgiver sig: Fantastiske Daramy

Unge Mohamed Daramy gav som indskifter for alvor smagsprøver på sine unikke evner mod og Rasmus Falk glæder sig til at følge hans udvikling

Rasmus Falks øjne kan virkelig lyse op, når han bliver præsenteret for et emne, han tænder på at tale om.

Som nu for eksempel 19-årige Mohamed Daramy, hvis udvikling han har fulgt på nærmeste hold i et par år. En indskifter, der i anden halvleg gav den fuld gas gennem FC Midtjyllands defensiv i den vilde 4-2 kamp i Parken.

Først spillede han Jonas Wind i feltet til det, der blev et straffespark, og siden løb han solo dybt og lukkede kampen.

- Daramy er fantastisk, erklærer Rasmus Falk med et stort smil.

- Han er så uimponeret. Han har spillet så mange kampe, at vi glemmer, hvor ung han er. Han har mange ting, han skal lære, men han har nogle kæmpe kvaliteter.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at følge ham og håber, at han bliver her og lægger på. Han kan tage yderligere skridt her, mener fynboen, der som ti år ældre veteran gerne giver gode råd.

- Får han løftet sit bundniveau endnu mere, og bliver han endnu bedre til at træffe beslutninger, så har han virkelig en pakke, siger han og går selv i dybden:

- En mod en har han det samme som Pione Sisto. Han kan gå fra nul til 100 på ingen tid og har et fantastisk temposkift med bolden. Mand mod mand er han en udfordring for alle.

- Så er der nogle ting i det relationelle, det defensive og det taktiske, hvor han ganske vist allerede har lagt rigtig meget på, men hvor han kan forbedre sig.

- Men han har nogle ekstreme spidskompetencer, som både han og vi som hold skal udnytte.

FCMs Paulinho forsøger at stoppe FCKs Rasmus Falk i den underholdende topkamp i Parken. Foto: Lars Poulsen

Nu er der så også en meget, meget uventet matchbold, der skal forsøges udnyttet.

- Jo, er du sindssyg. Jeg har vist selv meldt os ude. Nu vil jeg gerne melde os ind igen, lyder det med et grin fra Rasmus Falk.

- Nu er der så få kampe tilbage, at alt kan ske. Det er alle gode hold, vi møder i slutspillet. FC Nordsjælland er gode, Randers er gode. Alle slår alle. Det vil ikke være sjovt at skulle møde AGF i sidste kamp, for det er et hold, der har en fantastisk power og som giver alt.

- Det er fedt, at det er sådan, og at vi har sat os selv i en situation, hvor vi stadig har en mulighed.

Som fodboldelsker erklærede han, at kampen havde været lige så fed at opleve indefra.

- Ja, der var gang i den. To gode fodboldhold, der godt kendte kampens betydning. En masse power, en masse energi, en masse dueller. De er gode, vi er gode, og så får vi en fin kamp.

- Når der er VAR, vil der altid være noget den ene og den anden vej, og når vi har en så tæt kamp med rødt kort og straffespark efter Jonas’ fantastiske aktion, så vil der komme tænding på over hele banen.

Rent fodboldfagligt er sejren over FC Midtjylland yderst værdifuld, mener Rasmus Falk.

- Hvis du tager tabellen væk og bare kigger FCK-FC Midtjylland, så er der ingen tvivl om, at vi har noget at indhente, og vi har ikke været gode nok til at spille specielt i Herning.

- Det er et hold, vi rigtigt gerne vil slå og være bedre end, og det har vi ikke været over et stykke tid. Lige nu er jeg fortrøstningsfuld. Vi er et godt sted, og vi er sultne. Vi ved godt, hvor vi skal hen, før vi er tilfredse.

- På mandag kan alt ske, men det kan der også i næste sæson. Det ser spændende ud, siger manden, der for nylig forlængede sin kontrakt med FC København.