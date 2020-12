Falk rykkede ud: FCK kravler videre

FC København med en veloplagt Rasmus Falk avancerer til slutspilsplads efter en sikker hjemmesejr over Horsens, der ikke var i nærheden af at true

FC København kravler videre op i tabellen og indtager endda en slutspilsplads efter en sikker sejr over Horsens i Parken.

Det skete efter en kamp, hvor sejren på 2-0 var lige i underkanten, men hvor tingene til gengæld fungerede stabilt og tilfredsstillende for Jess Thorups tropper.

FCK var i forvejen hårdt ramt af sygdom med Victor Nelsson, Jonas Wind, Mikkel Kaufmann, Viktor Fischer, Pierre Bengtsson og Andreas Bjelland i coronakarantæne, da også Kamil Wilczek lørdag føjede sig til sygelisten.

I stedet fik 17-årige Rasmus Højlund chancen for start efter et enkelt minut i sin debutkamp i Aarhus, og ’den næste Cornelius’ både fyldte godt i feltet og arbejdede godt tilbage i banen, selv om ikke alt fra hans fødder blev til guld.

Mathias Zanka Jørgensen, der her duellerer med Horsens' Nicolai Brock-Madsen, er stadig ikke oppe på eget topniveau, men der var bedring at spore. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Til gengæld var der andre, der havde de gyldne poter med i Parken, hvor ikke mindst Rasmus Falk boltrede sig på pladsen foran den parkerede Horsens-bus.

Herfra trak han også et flot langskud op i fjerneste hjørne til 2-0 i det 26. minut. Det var godt et minut efter, at anfører Carlos Zeca havde headet føringsmålet ind på et hjørnespark fra Pep Biel.

Begge målscorere fejrede lidenskabeligt deres præstation med at fare ud mod A-tribunen, på hvis nedre del FCK havde lukket en del råbeglade fans ind. De havde ikke svært ved at overdøve de mere beherskede udbrud oppe fra VIP-laget, og de kunne undervejs lufte det nye kampråb 'Jess, we can'.

Falk og Zeca var begge iøjnefaldende, men det samme var deres midtbanemakker Jens Stage, som dog fortsat har det uheld, at alle afslutningsmuligheder finder plads ved hans knap så træfsikre venstre fod.

Jens Stage har det bedst, når bolden ligger til hans højreben, men han leverede en god kamp i Parken. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Horsens, der med Bo Henriksen som træner har vundet de seneste to opgør i Parken, gjorde ikke meget væsen af sig og var farligst, når bolden kom højt ind i københavnernes felt, men der manglede nogle gram til for alvor at true FCK og træner Jess Thorup, der aldrig har tabt en superligakamp til netop Horsens.

Jyderne havde generelt svært ved at følge med i værternes tempo og kunne være glade for, at foden blev lettet lidt fra gaspedalen i anden halvleg, hvor unge Højlund gik ud efter 67 minutters fornuftig indsats og gav plads til spilletid til Nicolaj Thomsen.

Der blev lidt længere mellem snapsene, men det så ikke ud til at bekymre nogen i FCK-regi.

