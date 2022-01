Falk til agenten: Opfør dig ordentligt

Rasmus Falk og hans agent Mads Bach Lund var i sommeren 2020 overbeviste om, at Falk stod foran en stor transfer. Det var manager Ståle Solbakken ikke, og Falk måtte bede sin agent om at falde ned, fortæller Bach Lund i Ekstra Bladets podcast 'Agenterne'

- Mads, du skal ikke gå og skabe dig og gå amok og komme ud og stå sparke bolde væk.

- Du skal opføre dig ordentligt.

Rasmus Falks budskab til hans agent Mads Bach Lund var ikke til at misforstå, fortæller Bach Lund i podcasten 'Agenterne'.

Hvor gode de tilbud, der trillede ind efter Falks flotte europæiske kampagne i 2020, end var, så var hans kontrakt med FC København den, der gjaldt.

- Han sagde det egentlig meget klart til mig: 'Det er jo mig selv, og det er os, der har lavet den her kontrakt. Vi kan ikke gå ind til Ståle og sige alt muligt.'

- 'Faktum er, at han har retten til at bestemme,' fortæller Mads Bach Lund i podcasten 'Agenterne'.

Og FC Københavns daværende manager Ståle Solbakken ville ikke sælge Falk.

Det var blandt andet EL-kampen mellem FCK og Manchester United, der for alvor satte gang i den store interesse for Falk. Foto: Ritzau Scanpix/Wolfgang Rattay

Falk accepterede beslutningen

Klubber med spændende sportslige muligheder, på lækre locations og med god økonomi stod klar til at købe Rasmus Falk.

Men det ændrede ikke på Solbakkens beslutning.

En beslutning, offensivspilleren accepterede.

- 'Du må gerne presse, for det er da noget, jeg er åben for. Men det vigtigste for mig, det er, at du er min repræsentant, og du skal opføre dig ordentligt. Det gør jeg også, og vi skal ikke gå linen for langt ud. Det betyder meget for mig,' genfortæller Mads Bach Lund om Rasmus Falks ordre til ham.

- Når du sammenholder skuffelsen med reaktionen, så kan du nok regne ud, at det er jo ikke en mand, der er parat til at gå ud og råbe Ståle ind i ansigtet for at komme afsted.

- Sådan er han ikke.

- Det er Rasmus, der taler dig til ro?

- Ja ja, jeg var jo pissesur, for jeg øjnede en fantastisk handel.

- Men nej, Rasmus sagde: 'Fald nu ned, Mads. Der er ikke noget at gøre ved det, så må vi gå videre.'

Mads Bach Lund. Foto: Liv Høybye

Ofte uenige

Mads Bach Lund har været repræsentant for Rasmus Falk siden den spæde start i 2008, hvor Falk var 16 år.

Og situationen med det potentielle skifte i sommeren 2020 er ikke første gang, de temperamentsmæssige forskelligheder mellem Falk og agenten er kommet til udtryk.

- Rasmus siger i fodboldprogrammet ‘Offside' at: 'Agenten nok er den, der har været mest træt af mig nogle gange.'

- Har du været træt af Rasmus?

- Det har han da ret i, smiler Mads Bach Lund.

- Det er selvfølgelig sagt med et smil på læben, men han har da ret. Vi joker tit med det.

- Jeg havde da personligt haft en fantastisk situation, hvis vi skulle have været i Moskva et par gange, fordi økonomien er vanvittig, og sådan er det, fortsætter Bach Lund, der som agent honoreres med en procentuel betaling af spillerens løn.

- Har I været uenige?

- Ja, vi har været uenige.

- Men jeg tror, at grunden til, at Rasmus aldrig har byttet mig ud, er, at han godt har kunnet mærke, at i sidste ende er det vigtigere, hvad han vil, end hvad jeg vil.

- Det er ham, der bestemmer.

Falk har spillet i FC København siden 2016. Foto: Jens Dresling

- Spillerne har brug for et modstykke

Uenighederne mellem Rasmus Falk og Mads Bach Lund ser sidstnævnte dog kun som noget, der har styrket dem som duo.

- I sidste ende har spillere behov for at have et modstykke i sin egen repræsentation.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at den divergens i måden, vi opfatter tingene på, og de værdier, vi måske hver især lægger vægt på, har haft en stor betydning for, at vores forhold i dag er, som det er, lyder det fra Mads Bach Lund.

Og agenten er ikke i tvivl om, hvornår han typisk kommunikerer mest med de spillere, han repræsenterer.

- Jeg plejer altid at sige, at de perioder, jeg snakker mindst med mine spillere, det er, når det går godt. Og der, hvor jeg snakker mest med dem, det er, når det går ad helvede til.

- Der er jo masser af mennesker, der kan bekræfte dig, når det går godt, og hvad fanden skal du så bruge mig til.

- Men når det går dårligt, eller der skal træffes en stor beslutning i dit karriereforløb, så er det klart, at vi skal være til rådighed.

