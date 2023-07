Fanfavorit kan være tabt for AGF

Nicolai Poulsen er AGF’s motor.

Det viste han igen søndag, da AGF hjemme slog oprykkerne fra Vejle 1-0 i en kamp, der blandt andet bød på en kæmpestor svinestreg af Vejles teenager, Tobias Lauritsen.

AGF's sekser binder midtbanen sammen, samler op, når det presser på, og så kæmper han, som var hver kamp hans sidste.

Så der er ikke noget at sige til, at AGF’s fans tiljubler ham, hver gang der er mulighed for det. Men det skal de også gøre. For det kan snart være slut.

AGF kom godt fra start i den nye superligasæson med 1-0-sejren over Vejle. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

'Må se på det'

Det slår Nicolai Poulsen selv fast over for Ekstra Bladet.

- Jeg har sagt til mine agenter, at nu er sæsonen i gang, og så bruger jeg ikke mere tid på det. Lige nu har jeg alt mit fokus på AGF og det, der sker inde på banen, hvor vi har en ufattelig spændende sæson i gang.

- Vi må se. Det er klart, at hvis der kommer noget konkret på bordet, så er jeg selvfølgelig nødt til at kigge på det, men indtil da har jeg mit fokus på inden for kridtstregerne

Nicolai Poulsen spillede alle 90 minutter i søndagens kamp. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Hvad håber du selv mest på. Kontraktforlængelse eller et udlandsophold?

- Det kommer jo an på mange ting. Det kommer an på, hvad der står i den aftale, man får i hånden. Men jeg er ufattelig stolt og glad over at spille i AGF, og det har haft en kæmpe betydning for mig, og jeg har givet meget til klubben.

- Vi må se, hvor det ender. Lige nu er alt mit fokus på at give mig fuldt ud i hver kamp.

'Kan man aldrig sige'

Nicolai Poulsen har være en fanfavorit, stort set siden han kom til fra Randers i 2019.

Men kontrakten løber ud om mindre end et år, og der er ikke åbnet for en eventuel forlængelse endnu.

Det kunne man første gang læse i bt. Det er to uger siden, og der er stadig ikke nyt, slår han altså fast over for Ekstra Bladet efter sæsonpremieren.

Men kan du slå fast, at du er her, når transfervinduet lukker 1. september?

- Det kan man jo aldrig i fodbold, men lige nu ser det ud til, at jeg stadig er her, til min aftale løber ud i hvert fald.

Tobias fik en drømmedebut, da han scorede det afgørende mål i AGF's 1-0-sejr. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Europa forude

Det var ikke uden besvær, at Nicolai Poulsen og AGF fik hevet sejren hjem søndag. I starten af kampen var det nærmest kun Vejles manglende skarphed, der gjorde, at aarhusianerne ikke var bagud.

- Det er en premiere, sådan er det altid. Der er aldrig noget, der sidder fuldstændig i skabet, men det, der skal sidde i skabet, er, at man vinder, og det formår vi, forklarer midtbaneprofilen

- Det er klart, at vi kræver mere af os selv i løbet af sæsonen, og det skal nok også komme.

Og det krav, skal højst sandsynligt indløses ret hurtigt.

For på torsdag drager Nicolai Poulsen og resten af AGF-mandskabet til Belgien, hvor Club Brügge venter i Conference League-kvalifikationen.

- Vi har en vigtig kamp der, og det var altafgørende for os at få de tre point her, og det formåede vi, selv om det blev lidt for tæt og forkrampet til sidst.

- Præstationen skal være bedre over 90 minutter, det, tror jeg, at alle kan se.