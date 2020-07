Fanget på foto: Tæt på stort skifte

AGF's Mustapha Bundu er tæt på at skifte til belgisk fodbold. Er i Bruxelles med sin agent

AGF står på tærsklen til at skulle ud og spille europæisk for første gang i ni år, men det bliver formentlig uden en af klubbens allerstørste profiler.

Således viser et billede, der er delt på Twitter, at Mustapha Bundu er rejst til Bruxelles sammen med sin agent, John Sivebæk.

Bundu og Sivebæk i lufthavnen tidligere i dag. Spotter et Dortmund-logo på den ene af maskerne. Noget interessant kan være på vej #ultratwitteragf #sldk pic.twitter.com/kOx0PIL6AD — Martin Kring (@martin_kring) July 31, 2020

Billedet, der efter alt at dømme er tager i Kastrup, viser parret, mens de venter på flyet til Bruxelles, og dermed er der en del, som tyder på, at det offensive es kan være på vej til storklubben Anderlecht, der tidligere har haft store danske profiler som blandt andre Morten Olsen, Frank Arnesen, Per Frimann, Henrik Andersen og Kenneth Brylle i truppen.

Således har Ekstra Bladet tidligere fortalt, at ledelsen i AGF allerede har besluttet at sælge Mustapha Bundu, der forventes at indbringe omkring 20 mio. kroner.

Alt tyder på, at belgisk fodbold og Anderlecht bliver Bundus kommende arbejdsgiver, selvom det har sat gang i spekulationerne på Twitter, at Sivebæk tilsyneladende bærer et mundbind med Borussia Dortmunds logo.

Bundu har i den forgangne sæson optrådt 31 gange i alle turneringer for AGF, hvor det er blevet til ti mål og 11 assists.

I slutningen af sæsonen har spilleren fra Sierra Leone også været smittet med corona, hvilket betød, at han missede bronze-festen i forrige weekend, ligesom onsdagens sejr over OB, hvor AGF sikrede de europæiske billetter, også var uden Bundus deltagelse.

