Fanklub tager afstand: - Bliver pisset på

Det gik langt fra som håbet, da der søndag efter to kampes forbud igen blev åbnet for udebanefans ved derbyet mellem FC København og Brøndby IF.

Og for sidstnævnte blev derbyet, der sluttede 4-1 til FC København, en sort dag både på og udenfor banen.

Smadrede sæder, maskerede fans, et hav af pyro, kast af fyrværkeri og sten mod politiet, og sidst men ikke mindst den skæmmende video af en mand i blågult, der i s-toget truede en FCK-fan til at tage sin trøje af.

Alle disse hændelser til sammen har fået Brøndbys officielle fanklub Brøndby Support til tasterne i et skriv, hvor de tager kraftig afstand fra dem, de beskriver som 'de få, der ødelægger det for de mange'.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi tager klart og tydeligt afstand fra søndagens voldsomme episoder.

- Det er IKKE det Brøndby, som vi og 99% af alle Brøndbyfans kender og repræsenterer – og det skader alle os, der vil det bedste for Brøndby IF, lyder det fra fanklubben.

120 sæder blev revet af i Parken. Det er skader for mere end 120.000, oplyste FC København til Ekstra Bladet. Foto: Jens Dresling

Brøndby Support beskriver videre, hvordan de siden derbyet i maj har været i jævnlig dialog med politiet. En dialog, der ikke tidligere har fundet sted.

Og nu kan alt det arbejde, der er blevet gjort, ende med at være spildt, fortæller de videre.

- Vi er dybt frustrerede over, at få ballademagere vælger, at give politiet skyts til at overveje om derby-opgør igen skal være uden udebane-fans.

- Det er frustrerende for os, der ligger timer og dage i at være med til at sikre en god afvikling af kampene, at opleve at den indsats, der er gjort for at sikre udebanefans igen kunne være til kampene, i den grad bliver pisset på, lyder det videre fra Brøndby Support.

Frontlinjen var maskeret, da Brøndbys march gik fra Svanemøllen Station til Parken. Foto: Ekstra Bladet

Ledende politiinspektør ved Københavns Politi Peter Dahl udtalte mandag til Ekstra Bladet, at de ikke ville afvise igen at fraråde udebanefans ved derbykampene.

En udmelding, der bestemt ikke huer Brøndby Support, men som de anerkender, kan blive den ærgerlige realitet for fans af klubben.

- Det kan desværre være resultatet af, at nogle få i den grad valgte at sætte sig selv over fællesskabet og over klubben, skriver fanklubben.

- At nogle få valgte at bruge kampen på hærværk frem for at støtte holdet.

- At nogle få valgte at bruge turen hjem fra stadion på helt umotiveret at overfalde modstanderfans, som også bare var på vej hjem fra stadion og ikke gjorde nogen fortræd.

- Vi opfordrer til, at man staffer de få, der laver balladen – ikke alle os andre, lyder det videre fra Brøndby Support.

Viasat-ekspert Kenneth Emil Petersen var ude med hård kritik af fansene ved derbyet.

I udmeldingen skriver Brøndby Support, at de er 'ret sikre på', at ballademagerne ikke er medlemmer af Brøndby Support, men at hverken politiet eller Brøndby IF må give dem oplysninger om det, og at de derfor ikke har mulighed for at udelukke eller sanktionere et eventuelt medlem.

De opfordrer i stedet alle fans til hanke op i sig selv og sine nærmeste, såfremt man er vidne til noget, der ikke har gang på jord på eller omkring et fodboldstadion.

