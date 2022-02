Fans er ellevilde: Ny Brøndby-spiller ligner legenderne

Brøndbys nyindkøbte midtbanespiller Joe Bell mærker allerede kærligheden fra fansene på grund af sine ligheder med to klublegender

Fire minutter efter transferdeadline landede nyheden om Joe Bells skifte til Brøndby på klubbens hjemmeside.

- At kalde det travle dage er én måde at beskrive det på. Jeg synes, det har været en hvirvelvind, siger den velformulerede newzealænder på Brøndbys hotel under træningslejren i Portugal.

Han sad i de sidste timer af mandagen på et hotel i Dubai og skulle på stort set ingen tid træffe en beslutning om at skifte Norge og Viking ud med Danmark og Brøndby.

- Jeg havde ikke så lang tid til at beslutte mig, og det var en lille smule svært. Men når en klub som Brøndby banker på døren, er det svært at sige nej. Det er så prestigefuld klub med så stor en historik, og det er det perfekte skridt for en ung spiller, som gerne vil mod top fem-ligaerne.

Ambitionerne er store hos den 22-årige midtbanemand, der kort efter sin præsentation allerede tog skridtet mod kultstatus.

Ikke fordi han har planer om at lære dansk, eller fordi hans vej til professionel fodbold blandt andet gik gennem det amerikanske college-system og den norske Viking-træners mangeårige venten på ham.

Artiklen fortsætter efter billedet..

Joe Bell med sine legendekrøller. Foto: Tariq Mikkel Khan

Nej, fordi han allerede inden sin første kamp i Brøndby-trøjen giver fansene fra Vestegnen minder om to af klubbens største legender.

- Okay. Jeg har set et billede. Kan du fortælle mig, hvem det er?

Det er naturligvis Kim Vilfort og John 'Faxe' Jensen. Det krøllede hår har de tilfælles, men der er stadig et stykke vej til den samme legendestatus i Brøndby og målene i EM-finalen i 1992.

- Der er lidt at leve op til, hva’? Der er en lille smule pres, griner Joe Bell.

Presset skal den 22-årige newzealænder nok stå for. Han har været en profil i Norge i et par år, og nu indtager han snart Superligaen.

Med en frisure, der før har haft succes på de kanter.

- Det er på grund af mit krøllede hår. Jeg har set et gammelt billede af en med krøllet hår. Der er ikke så mange folk i Skandinavien med krøllet hår?, spørger Joe Bell.

Nu er der i hvert fald en mere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------