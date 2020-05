Fans raser over sort skærm: - Fucking dårligt

Torsdag er der langt om længe dømt fodbold igen i Danmark, hvor AGF hjemme tager imod Randers, når Superligaen genstartes.

Mens holdene tørner ud på banen, er Discoverys streamingtjeneste, Dplay, som viser torsdagens kamp, i anderledes hakkende stand.

Således melder adskillige fans om manglende signal til kampen.

- Det er korrekt, der er nogle brugere som har oplevet udfald på deres signal og andre har oplevet, at der var udfald i lyden - at den var ude af sync, fortæller pressechef for Discovery, Lena Bøgild.

- Vi er selvfølgelig super ærgerlige over situationen, især nu hvor Superligaen endelig er tilbage, siger hun og tilføjer, at der bliver arbejdet på højtryk for at udrede signalet.

Signalet skulle være forsøgt genstartet, så man kan opleve at være blevet smidt af, men det skulle angiveligt have løst problemet, når man vender tilbage til visningen, lyder det desuden.

Så kender man da Dplay igen. Nå men 50 minutters Superliga må også være nok for i dag #sldk — Mads Magnussen (@MadsMagnussen) May 28, 2020

Mens nogen melder om sort skærm, har andre massive forsinkelser på signalet, mens lyden mangler for nogen.

Problemerne er opstået for de fleste ved anden halvlegs start, særligt omkring det 50. minut skulle den være gal.

Jeg håber alle gode folk som @mettecornelius, @Bruun6eren, @ZakEgholm og resten af det fremragende hold skifter discovery arbejders pladsen ud snart. 2 ud 2 gange jeg skulle se superliga bold på @Canal9dk via Dplay er der sort skærm. Det er så fu***** dårligt. #agfrfc #sortskærm — Sune Madsen (@SuneMadsen86) May 28, 2020

@dplay_dk kære Dplay fix jeres lort har glædet mig hele dagen til at se superliga men suprice jeres lort virker igen ikke når denne sæson er slut er mit medlemskab hos jer også 100 kr for det her lort — Brian Jensen (@Brianj19811) May 28, 2020

Hvordan man i 2020 ikke formår at lave et bedre livestreamingprodukt, fatter jeg ikke. Og jeg tænker ikke kun på Dplay, men f.eks også hedengangne Strive #sldk — Mikkel Davidsen (@mikkeldavidsen) May 28, 2020

Samme her. Hold op det er elendigt @dplay_dk — Frej Elbæk Schjeldal (@FrejElbaek) May 28, 2020

Hej @Canal9dk. Kunne I ikke lige få styr på dplay? #ultratwitteragf — Anders Hooge (@andershooge) May 28, 2020

