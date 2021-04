Fans vender tilbage: Det er vanvittigt!

Fra den 21. april må tilskuere igen se superligakampe fra tribunerne, og efter en lang periode med tomme lægter vækker nyheden stor begejstring blandt spillerne.

Fredagens 1-1-kamp mod Vejle var således den sidste superligakamp Jakob Ahlmann spillede uden tilskuere.

- Det er sindssygt fedt. Det har vi godt nok savnet, og det kommer til at føles helt magisk at stå der igen, siger AaB-spilleren.

Jakob Ahlmann og AaB spillede 1-1 med Vejle fredag. Foto: Kim Price/Ritzau Scanpix

AaB vil kunne lukke omtrent 3750 tilskuere ind til sine hjemmekampe fremover, og det glæder også holdkammeraten Kristoffer Pallesen.

- Når vi fodboldspillere følger med i genåbningsplaner, følger vi ikke så meget med i, om det er restauranter eller caféer, der åbner. Vi kigger mere på, om det er tilskuere på stadion, lyder det fra forsvarsspilleren.

Kæmpestor del af arbejdet

Han forklarer samtidig også, hvordan fansenes betydning er gået op for ham i de seneste måneder.

- Det er en kæmpestor del af vores arbejde, at der kommer fans og kigger på os. Og det har jeg i særlig grad fundet ud af i denne coronatid, fordi de ikke har været der.

- Jeg synes, at fansene har været vinderne i denne coronaperiode ved ikke at være der. På den måde har de vist, at deres betydning er enorm.

Også Vejle-anfører Jacob Schoop jubler over, at fodboldfans fra næste uge igen kan være med til at skabe stemning, og tidspunktet er godt for Vejle.

Torsdag i næste uge venter nemlig en hjemmekamp mod lokalrivalen AC Horsens.

- Det bliver vanvittigt. Det bliver virkelig fedt, og så kunne det næsten ikke være bedre timing, at det er mod Horsens, siger Schoop.

I Vejle er forventning at kunne give omkring 4500 tilskuere adgang til stadion.

