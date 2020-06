Farvel Silkeborg

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

SILKEBORG (Ekstra Bladet): Han havde flere gode redninger, men i sidste ende kostede Rafael Romo Silkeborg en tur i 1. division denne søndag.

1-2-nederlaget til Sønderjyske blev det endelige søm i SIF-kisten, og det var på et kæmpe drop og et begået straffespark af Rafael Romo, nedrykningen endelig blev en kendsgerning.

Silkeborg startede ellers godt, og efter et kvarter viste de, hvorfor man kommer til at savne dem i Superligaen næste sæson.

Et poleret og tempofyldt angreb endte med en stikning i dybden til Vegard Moberg, der på kanten af offside slap fri mod mållinjen og fandt en fri Mads Emil Madsen med et cutback.

Den firsttimede ’Massi’ i nettet, og mon ikke den dygtige midtbanespiller nok skal finde en ny adresse at spille på efter sommerferien. 1. division er han i hvert fald alt for god til.

Der var i øvrigt ikke offside, da Patrick Banggaard hang håbløst efter sine holdkammerater i sekvensen. Banggaard havde ikke den bedste i Søhøjlandet…

Sønderjyderne havde bestemt også deres chancer i første akt, og ret beset burde Riddersholms tropper ikke have været bagud ved pausen.

Rafael Romo måtte i hvert fald flere gange trække mere eller mindre finurlige redninger ud af de skriggule ærmer. Romo er en sprællemand, man han tager altså fra på fornemmeste vis i Silkeborg-buret.

Hjemmeholdet burde have haft muligheden for at fordoble føringen efter en god halv time, da Junior Brumado var ved at slippe alene igennem med Mielitz efter et kraftfuldt raid.

Men ind fra venstre kom Stefan Gartenmann og filtrede sig ind i brasilianerens ben. Han var ikke i nærheden af bolden, og det er svært at argumentere for, hvorfor Aydin Uslu ikke fløjtede for straffespark. Dommeren må havde vurderet, at det var SIF-angriberen, der søgte kontakten. Det så ikke sådan ud.

Gæsterne lagde tryk på Silkeborg i den sidste halve time i den desperate kamp for point.

Det sønderjyske pres blev bestemt ikke mindre, da Kees Luijckx fik marchordre efter 67 minutter. En tilfældig clearing fra Sebastian Mielitz blev pludselig farlig, da bolden på mærkværdig vis hoppede forbi Frederik Alves i farezonen.

Luijckx måtte tordne ind i Anders K. Jacobsen for at afmontere situationen, hvilket kostede det andet gule kort til den tidligere Sønderjyske-spiller. Den dom var helt korrekt fra Uslu.

Med et kvarter igen kom udligningen. På et kæmpe drop af Rafael Romo. Et indlæg blev headet højt, højt op i luften af Anders Hagelskjær. Romo kunne ikke bokse den løse bold væk i hård kamp med Eggert Jonsson og Patrick Banggaard.

I stedet boksede venezuelaneren et kæmpe hul i luften, og Eggert Jonsson kunne fra liggende skrabe bolden det sidste stykke over stregen. En grim, grim måde at ryge i 1. division på.

Det endelige dødsstød blev givet et minut før tid, og igen var Rafael Romo involveret. Keeperen flæskede fuldstændig Mads Hansen i en løbeduel - korrekt og klodset straffespark.

Det satte Anders K. Jacobsen sikkert ind, og dermed er Silkeborg 1. divisionshold, mens sønderjyderne fik tre livsvigtige point i nedrykningsstriden.

