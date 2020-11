Fastholder sit nej

Kulturminister Joy Mogensen (S) mener fortsat ikke, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at lukke mere end 500 mennesker ind på de danske fodboldstadioner.

Det fortæller hun tirsdag i et samråd, hvor blandt andet Venstre stillede hende spørgsmål om superligaordningen.

Ordningen tillader idrætsarrangementer at lukke mere end 500 mennesker ind til et sportsarrangement. Den har været suspenderet siden 18. september.

- I det øjeblik, hvor det er sundhedsmæssigt forsvarligt, så vil jeg gå videre af den vej, sagde Joy Mogensen.

Ministeren konkretiserede dog ikke, hvornår smittetallet vil være lavt nok til at genindføre ordningen.

Også Erhvervsminister Simon Kollerup blev kaldt ind for at svare på spørgsmål – det var dog angående kompensation til sportsklubberne.

Venstre, som havde kaldt ministeren i samråd, ville gerne vide, hvad der skulle ske med kompensationen til fodboldklubberne fremadrettet, nu når regeringen fastholder suspenderingen af superligaordningen.

Simon Kollerup forklarede, at der er forskellige former for hjælp at hente for fodboldklubberne.

- Klubberne har kunnet få lønkompensation til spillere og andre ansatte, men de har også kunnet få dækket et beløb, hvis de har haft omsætningsnedgang under coronaperioden, forklarer han.

- Lige nu fortsætter kompensationsordningerne til januar, men fortsætter krisen, så skal der nok være et sikkerhedsnet spændt ud.

