Fatter det ikke: - Det kan gøre mig skør

OB kom tilbage på sporet efter FCK-tæskene i sidste uge. Vejle-træner Adolfo Sormani var dog ved at blive skør over kampens udfald

Da OB-træner Jacob Michelsen mødte ind på sin kontor i Odense mandagen efter OB's 1-6-nederlag til FCK, vidste han, at der ventede en stor opgave med at rejse holdet mentalt.



Heldigvis for ham lykkedes missionen. Michelsen kunne glæde sig over en tiltrængt 1-0-sejr over Vejle, der sender fynboerne direkte ind i top seks-kampen.

- Man var jo næsten i tvivl, om solen ville stå op igen, da vi kørte hjem søndag aften fra Parken. Men det gjorde den!, siger Michelsen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det handlede for os om at få kampen ud af systemet og få løftet spillerne mentalt. De skulle mindes om, at de ikke var blevet dårlige fodboldspillere, fordi de spillede én dårlig kamp og mødte et effektivt FCK-hold. Det vidner om kvalitet og klasse, når man så går ud og spiller en af sæsonens bedste halvlege, siger OB-træneren om OB's præstation i første halvleg.

Jakob Michelsen under kampen mod Vejle. Foto: Ritzau Scanpix

Efter pausen kom Vejle bedre med i kampen, og klubbens italienske cheftræner Adolfo Sormani kan slet ikke forstå, at det ikke blev til point for østjyderne.

- Det var en helt anden kamp i anden halvleg. Vi skabte mange chancer, og vi dominerede hele kampen efter pausen. Det gjorde vi helt ærligt. Der var to kampe i én. Vi var ét hold i første halvleg og et helt andet i anden halvleg. Det er svært acceptere og forstå, men det er den mentale del af fodbolden. Det kan gøre mig skør.

- Vi fortjente point for, hvad vi præsterede. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil tale pænt om Odense. Det er bare sandheden. Ser du på tabellen og antal point mellem os og OB... Helt ærligt, det er vildt, siger Sormani til Ekstra Bladet.



Italieneren møder dog ikke forståelse hos OB-træner Jacob Michelsen.

Kan du forstå, at Sormani mener, Vejle skulle have noget med hjem efter anden halvleg?



- Næh, det kan jeg faktisk ikke. Jeg kan godt forstå, han er ærgerlig over, når de havde muligheden i anden halvleg. Men set over 90 minutter, set på alle statistikker, så var vi det klart bedste fodboldhold, lyder det fra Michelsen.

Han kan efter sejren glæde sig over, at OB nu er á point med AGF, som med en bedre målscore holder sig på den slutspilsgivende sjetteplads.

