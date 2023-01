FC København forlænger med stortalent

Spekulationerne om stortalentet Roony Bardghjis fremtid kan nu forstumme for en tid.

FC København oplyser nemlig på sin hjemmeside, at svenskeren har forlænget frem til udgangen af 2025. Oprindeligt udløb samarbejdet ved udgangen af 2023.

- Vi er meget tilfredse med, at vi er blevet enige om en ny aftale med Roony, som åbenlyst er et stort talent og allerede nu bidrager med en masse til vores hold og trup. Det har været en meget lang proces at komme i mål med det her, men nu er vi der, siger Peter Christiansen, der er sportsdirektør i FCK.

Den kun 17-årige offensivspiller har indtil videre spillet 28 kampe og scoret fem mål for FC København i alle turneringer.

- Det har hele tiden været mit ønske at fortsætte i FCK, og jeg er glad for, at vi er nået til enighed, så jeg kan fortsætte her og tage de næste skridt i min udvikling.

- Det er en drøm for mig at spille for FCK og i Parken, og både klubben og jeg har store ambitioner om at blive endnu bedre. Det ser jeg frem til at arbejde videre på, for der er stadig masser at bygge på for mig, siger Roony Bardghji til fck.dk.