FC København holder på guldfugl

Elias Jelert har længe været en bærende profil på FC Københavns førstehold.

Derfor er der blevet spekuleret i, om den 20-årige back ville blive solgt i løbet af sommerens transfervindue.

Men som tingene er lige nu, kommer det ikke til at ske. FC København venter gerne med et eventuelt salg.

I stedet forlænger danskeren sin kontrakt med hovedstadsklubben.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skriver Elias Jelert snart under på en ny aftale, som løber frem til sommeren 2027. I øjeblikket udløber kontrakten i sommeren 2026.

Massiv interesse

Det er ikke længe siden, at Peter 'PC' Christiansen sagde, at FC København var parate til at give guldfuglen en lønforhøjelse.

Og københavnerne har mere eller mindre været tvunget til at reagere. Som Ekstra Bladet forstår det, har der nemlig været massiv interesse for Elias Jelert de seneste uger.

Elias Jelert. Foto: Jens Dresling

Både Ajax, Burnley, Feyenoord, Frankfurt og Rennes har således henvendt sig til Superliga-stjernens bagland for at høre til hans situation.

Diverse klubber har i første omgang blot lagt følere ud, og der har ikke været konkrete forhandlinger med FC København.

Forskelligt prisskilt

Når det kommer til et prisskilt på Elias Jelert, varierer det ifølge Ekstra Bladets oplysninger i forhold til, hvilken klub der ringer.

Der er eksempelvis forskel på, hvor prisen starter, hvis det er Burnley eller Feyenoord, der viser interesse.

Elias Jelert selv har ikke travlt med at vende snuden mod udlandet. Og det bunder blandt andet i, at han har sigtekornet rettet mod EM i 2024, som kan være et godt springbræt til et muligt salg.

Det skal selvfølgelig understreges, at transfervinduet er langt endnu, og der kan ikke sættes to streger under noget, før vi skriver 2. september, hvor der lukkes for handler i Danmark.