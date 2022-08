FC København køber Christian Sørensen i Viborg

FC København trækker sig sejrrigt ud af duellen om Viborg-profilen Christian Sørensen.

På klubbens hjemmeside bekræfter de, at de og Viborg er nået til enighed om en overgang af Superligaens mest ombejlede venstreback.

Christian Sørensen får en kontrakt til udgangen af 2025, og handlen vækker stor tilfredshed hos FC København.

- Vi får en teknisk meget dygtig spiller, der har store evner i pasningsspillet og med en skarp dødboldfod, der allerede har gjort ondt på mange – inklusiv os selv – i Superligaen, fortæller Peter Christiansen om Sørensen.

Selv beskriver Christian Sørensen, der får trøjenummer 6, det som 'en drøm' at skifte til de danske mestre.

- Det er virkelig stort for mig at komme til FCK og på mange måder en drøm, fortæller Sørensen på FCKs hjemmeside.

- Jeg har haft det fantastisk i Viborg, så der skulle noget specielt til at få mig væk derfra. Det er F.C. København, som er landets klart stærkeste klub og det sted med de højeste ambitioner, lyder det videre fra venstrebacken.

Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Hårde forhandlinger

Ekstra Bladet kunne i går fortælle, at FC København havde budt fire millioner på Christian Sørensen, som også Brøndby med et bud på 3,5 mio. kr. tidligere havde forsøgt at få fingrene i.

Og responsen til FC København skulle have været den samme, som den Brøndby fik.

Buddet var langt fra højt nok.

I dag har Peter Christiansen så igen været til lommerne, og denne gang i en sådan grad, at Viborg er gået med på en overgang af Sørensen, der siden sin ankomst fra Fredericia i 2019 har været en stor profil for De Grønne.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger sigtede Viborg efter en salgspris i nærheden af en million euro, 7,5 mio. kr. for backen, der havde en kontrakt til sommeren 2024.

Christian Sørensen har siden Viborgs oprykning sidste sommer spillet 40 Superligakampe for klubben.

I denne sæson har han med to mål og fire assists i 13 kampe, syv i Superligaen og seks i Conference League-kvalifikationen skabt sig et navn, der for FC København ikke var til at se udenom i deres søgen på venstrebackpositionen.

Her kommer Sørensen til at konkurrere med 19-årige Victor Kristiansen.

